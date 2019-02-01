В Запорожье на маршрут вышли новые европейские трамваи
В городе продолжается реализация программы "Запорожский трамвай"
В Запорожье планируют капитально отремонтировать половину городских трамваев. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Так, 1 февраля на линию вышли еще три новых трамвая. Один из них собран в Запорожье, еще два привезли из Европы. Кроме того, в ближайшие три года планируется обновить все трамвайные вагоны. Также будут приобретены электробусы за счет привлечения международных инвестиций.
Напомним, ранее в Запорожье на маршрут вышли еще два обновленных трамвая, которые прибыли из Европейского Союза. Ранее прибывшие вагоны уже эксплуатировались в Германии. После доставки в Запорожье специалисты трамвайного депо переоборудовали ходовую часть вагонов под украинскую колею, а также покрасили кузова в корпоративный цвет.
Также мы сообщали о планах Запорожского автозавода переключиться с выпуска легковых автомобилей на 9- и 12-метровые автобусы.
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