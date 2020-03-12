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В Запорожье парень сделал предложение девушке в вертолете

12 марта, 16:20

Сергей Пономаренко

Для Натальи это было сюрпризом, но она сразу ответила "да"

Житель Запорожья Виктор сделал предложение своей девушке во время полете на вертолете, сообщает "Ранок з Україною".

Путешествие на вертолете – популярное в городе развлечение. Самый востребованный маршрут – над каскадом фонтанов "Радуга". Виктор предложил полетать своей девушке Наталье, и предложил ей руку и сердце на высоте одного километра. Наталья ответила "да".

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Ранее "Сегодня" рассказывали, как в США парень оконфузился, предлагая девушке руку и сердце.

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Крис Гарт из американского штата Гавайи позвал замуж свою девушку, когда они катались на досках на пляже Квинс-Бич в районе Вайкики. Но ровно в тот момент, как его возлюбленная ответила "да", Гарт уронил кольцо в океан.

Однако Крис предусмотрел такое развитие событий. Еще одно кольцо он спрятал на берегу, в том месте, где пара познакомилась два года назад. Скрывавшиеся на пляже фотографы запечатлели особенный момент в жизни влюбленных.

Напомним, ранее американец Деннис Гэлвин сделал предложение своей девушке, пока она бежала свой первый марафон.

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Запорожье вертолет любовь Ранок з Україною

Источник: Сегодня

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