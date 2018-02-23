В Запорожье передали в суд дело банды фальшивомонетчиков

В Запорожье завершилось расследование уголовного производства в отношении группы, которая организовала типографию, в которой печатались фальшивые денежные купюры, позднее сбывавшиеся в областном центре.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, уголовное производство с обвинительным актом было направлено в суд 22 февраля.

Группа подозреваемых была задержана 29 сентября 2017 года, во время отработки оперативной информации о том, что поселке городского типа Новониколаевка распространяют фальшивые банкноты.

Копы обыскали автомобиль подозреваемых и изъяли оттуда 65 фальшивых купюр различного номинала. Тогда же во время обысков помещений фигурантов один из них пытался избавиться от вещественных доказательств, бросив фальшивки в ванну с водой.

В ходе обыска было изъято более 100 фальшивых купюр номиналом по 200 и 500 гривен, 21 заготовку для изготовления поддельных денег, 80 листов с напечатанными купюрами, компьютерное оборудование и другие вещественные доказательства.

Как выяснилось, организовали типографию двое ранее судимых за аналогичное преступление мужчин. К преступной деятельности группы и сбыту поддельных денег были привлечены ранее судимые мужчина и женщина.

Всем четверым фигурантам в качестве меры пресечения назначили круглосуточный домашний арест.

За данное преступление предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали о задержании в Запорожье двух мошенников, которые сдавали в ломбарды "золотые" кольца, сделанные из обычной проволоки.

Напомним, ранее в Харькове фейковая "налоговая" вымогала деньги у бизнесменов.

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