В Запорожье полицейский организовывал заказное убийство: появились фото и видео

В Запорожской области майор полиции решил заказать убийство Видео: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о предотвращении заказного убийства и задержании организатора преступления, которым оказался майор полиции – следователь одного из райотделов Нацполиции в Запорожской области.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, информацию об организации преступления получили оперативники спецслужбы. Вскоре удалось выяснить, что полицейский через посредника подыскивал киллера среди людей с уголовным прошлым, чтобы "заказать" местного жителя, якобы обидевшего его близкого родственника.

"С целью предупреждения особо тяжкого преступления оперативники спецслужбы вывели посредника на условного "киллера" и задокументировали встречу заказчика и посредника с "исполнителем", на которой обсуждались детали преступления. За совершение убийства полицейский предлагал четыре тысячи долларов", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ организовали имитацию убийства, чтобы предоставить злоумышленнику "доказательства ликвидации жертвы". Были сделаны постановочные фото с "телом жертвы" для дальнейшей демонстрации заказчику.

Позже посредника задержали в центре Запорожья, после получения им "доказательств" исполнения убийства и передачи первой половины денег. Сразу после этого задержали и заказчика преступления – недалеко от места его работы.

Сейчас решается вопрос объявления обоим фигурантам сообщения о подозрении и избрания им меры пресечения.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с территориальным управлением Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.

Ранее в прокуратуре Киева рассказали подробности расследования убийства ювелира Сергея Киселева, которое произошло утром 5 марта на улице Флоренции в Днепровском районе столицы. Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в совершении дерзкого преступления.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама