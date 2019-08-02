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В Запорожье убили "криминального авторитета": появилось видео

Сегодня, 13:49

Мужчину зарезали в его же дворе

В Запорожье убили "криминального авторитета": появилось видео Запорожье Мужчину зарезали в его же дворе

В частном секторе Запорожья убили "криминального авторитета" Алексея Петрова, по прозвищу "Петрик". Мужчину зарезали в собственном дворе.

Двух нападающих зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах видно, как после короткого разговора один из нападавших держит мужчину, а другой бьет его ножом. В полиции никакой информации по этому поводу убийства пока не предоставляют.

Отметим, что, как утверждает местная пресса, Петров нажил себе состояния на реализации отходов.

Также мы сообщали, что в Тернополе парень зарезал ухажера матери и снял убийство на телефон. Мужчина скончался до приезда медиков, а юношу задержали.

Напомним, ранее в Полтаве задержали подозреваемого в убийстве 18-летней девушки на столичных Теремках, тело которой нашли в арендованной ею квартире. Парня задержали и отправили в Киев, где с ним будут проводит следственные действия.

Кроме этого, мы сообщали, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал погибший.

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