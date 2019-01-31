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В Запорожье у магазина произошла драка и поножовщина

31 января, 14:07

В стычке пострадал один человек, который оказался в больнице

В Запорожье произошла драка и поножовщина
В Запорожье произошла драка и поножовщина.
В Запорожье у магазина произошла драка и поножовщина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2df/b52/5c52dfb52144b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2df/b52/5c52dfb52144b.jpg Запорожье В стычке пострадал один человек, который оказался в больнице

В Запорожье возле магазина произошла драка, в ходе которой мужчина получил ножевое ранение. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, инцидент произошел около 12:15, 30 января, возле магазина по улице Спартака Маковского – двое мужчин поссорились, после чего произошла потасовка.

В ходе драки один из участников применил холодное оружие и нанес своему 30-летнему противнику колото-резаные ранения. Тот был госпитализирован.

Полицейские оперативно задержали злоумышленника. По факту происшествия открыто уголовное производство. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в селе Ксаверовка Васильковского района в комнате для отдыха охранников на шиномонтаже ножом убили 15-летнего подростка. Как оказалось, удар ножом нанес 28-летний мужчина, он ранил подростка в шею и скрылся с места происшествия. 

Также мы сообщали, что на Гидропарке в Киеве произошла драка с поножовщиной. Двое человек избили мужчину стулом по голове и нанесли ему несколько ножевых ранений.

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Тег драка, поножовщина

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