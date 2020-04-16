В Запорожье живущие в разных районах музыканты создали хит, не выходя из дому (видео)

Каждый из музыкантов играл свою партию, а родители снимали видео на телефоны

Общенациональный карантини самоизоляция – не помеха для настоящего художника. Так решили музыканты запорожского молодежного симфонического оркестра. И, не выходя из дома, записали музыкальный клип – кавер-версию песни знаменитых "Битлз".

Каждый из музыкантов играл свою партию, а родители снимали видео на телефоны. Фрагменты записей руководитель оркестра свела в единый ролик и разместила в интернете. Меньше чем за неделю запись стала настоящим хитом – ее посмотрели почти 30 тысяч зрителей. Юные музыканты говорят: хотя играли отдельно, почувствовали – они настоящая команда.

"Сказали выставить определенный темп с помощью метронома. Мы в наушниках его слушали и это, соответственно, давало нам ритм", – объяснил способ синхронной записи оркестрант Матвей Журавлев.

Ранее, таким же удаленным способом, сербский оркестр записал итальянскую песню, чтобы поддержать Италию, где в то время наблюдалась самая большая динамика распространения коронавируса. Национальный оркестр Сербии исполнил онлайн итальянскую народную песню Bella ciao ("Прощай, красавица"). Считается, что ее пели итальянские партизаны во время Второй мировой войны.

Реклама

Видеозапись была опубликована в Twitter 21 марта и за считаные минуты разлетелась по сети.

"Внимание, вы можете пустить слезу", – написала пользовательница Софи, разместившая ролик.

Также мы писали, как в Израиле дали необычный концерт во время карантина.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама