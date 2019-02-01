В Запорожской области подсчитали официальных миллионеров
ГФС начитала в Запорожской области более сотни миллионеров
В Запорожской области по итогам 2018 года налоговики службы насчитали более 130 миллионеров. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Государственной фискальной службы.
По итогам 2018 года в Запорожской области 139 человек задекларировали доходы на сумму более одного миллиона гривен. Всего за год они пополнили бюджеты всех уровней на 27,6 млн. гривен.
Также отмечается, что доходы за прошлый год задекларировали 55 тысяч жителей области. Общая сумма задекларированных доходов составила 2,4 млрд гривен. Больше всего деклараций традиционно подали сельские жители – 34,5 тыс. на сумму 44,8 млн грн.
Отметим, что, по данным Укрстата о расходах и ресурсах домохозяйств Украины свидетельствует о том, что благосостояние украинцев в этом году растет. Как показали результаты выборочного обследования условий жизни домохозяйств, среднемесячный доход одного домохозяйства в первом полугодии 2018 года составлял 9249 грн. Сайт "Сегодня" разбирался, где проходит черта бедности и сколько украинцев живут за ней.
А тем временем результаты исследования международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam свидетельствуют о том, что в мире стало больше миллиардеров, а новый миллиардер в среднем "появляется" каждые два дня.
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