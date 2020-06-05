В Запорожской области поезд врезался в легковушку: водитель погиб

Водитель выехал на переезд, где в него врезался поезд

В Мелитопольском районе Запорожской области произошла авария на железнодорожном переезде – поезд врезался в автомобиль ВАЗ, водитель которого погиб, а пассажирка оказалась в больнице.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

"5 июня в 6:30 на железнодорожном переезде вблизи села Обильное Мелитопольского района произошло дорожно-транспортное происшествие. В ходе осмотра места происшествия установлено, что водитель автомобиля ВАЗ, житель Мелитопольского района 1979 года рождения, въехал на железнодорожный переезд и столкнулся с пассажирским поездом", – говорится в сообщении.

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В аварии выжила женщина-пассажир, 1995 года рождения. Она была госпитализирована.

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Напомним, ранее под Одессой на железнодорожном переезде столкнулись микроавтобус и пассажирский поезд. Выяснилось, что водитель микроавтобуса Nissan, в салоне которого находились пять пассажиров, не обращая внимания на предупреждающие сигналы, выехал на регулируемый переезд, где столкнулся с пассажирским поездом.

Тогда 26-летняя пассажирка машины погибла, еще три человека, двое из которых дети двух и девяти лет, были доставлены в больницу.

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Кроме того, мы сообщали, что в Сумской области водитель маршрутного автобуса выехал на рельсы и допустил столкновение с поездом. Тогда погибли 12 человек, еще шестеро пострадали. За рулем находился 28-летний шофер, который проигнорировал запрещающий сигнал на переезде.

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