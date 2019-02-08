В Запорожской области разоблачили хакеров, грабивших пользователей сети

Хакеры добывали закрытую информацию с помощью вируса и продавали ее на форуме

Запорожские копы разоблачили двух хакеров. Фото: Нацполиция

В Запорожской области разоблачили хакеров, грабивших пользователей сети //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c6e/bc4/5c5c6ebc4f59d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c6e/bc4/5c5c6ebc4f59d.jpg 2019-02-08T04:16:00+02:00 Запорожье Хакеры добывали закрытую информацию с помощью вируса и продавали ее на форуме

В Запорожской области оперативники задержали двоих мужчин, причастных к распространению вирусов и похищению персональных данных пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, подозреваемые в возрасте 18 и 33 лет распространяли в сети с помощью-спам рассылки вирус. Затем хакеры взламывали пароли, логины, куки, данные по кошелькам криптовалют и продавали персональную информацию пользователей на закрытых хакерских форумах.

Стоимость полученной информации составляла от 50 до 600 долларов. Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленников был изъят ноутбук, с которого распространяли вирус, компьютер, мобильный телефон и жесткие диски. Все изъятое отправили на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что хакеры из Украины заработали за год 22 млн долларов за продажу данных в DarkNet. Жертвами группировки были граждане Украины, Канады, Великобритании, Испании, Франции.

Напомним, за взлом криптокошельков украинцу грозит два года тюрьмы. Для анонимного распространения вредоносного ПО злоумышленник арендовал виртуальные серверы.

Ранее мы писали, что хакеры выводят из строя компьютеры при помощи ошибки в Chrome. В фейковую страницу встроен специальный код, который заставляет атакованную машину многократно переходить по URL.

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