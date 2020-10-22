"Ваш родственник в беде": в Запорожье разоблачили телефонных аферистов

Двое братьев выдавали себя за родственников своих жертв

Николаевские полицейские в Запорожье обезвредили группу телефонных мошенников, которые обманывали людей по схеме "ваш родственник в беде".

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, аферистами оказались двое братьев. Один из них наугад звонил на стационарные телефоны жертвам и, меняя голос на женский или мужской, выдавал себя за родственника собеседника и сообщал, что, например, попал в ДТП, и ему нужны деньги на лечение. Второй – выполнял функции курьера.

В Николаеве одной из жертв такой схемы стала жительница Заводского района. Звонок 82-летняя пенсионерка получила ночью. Услышав голос якобы дочери, которая, плача, сообщила, что в результате ДТП срочно нуждается в дорогостоящей операции, взволнованная женщина без колебаний отдала все, что у нее было.

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Две тысячи долларов она лично передала незнакомцу в медицинской маске и капюшоне, который пришел под ее квартиру. Только потом пенсионерка набрала родственницу, и тогда поняла, что столкнулась с аферистами.

Двух братьев из Запорожья задержали. Как стало известно, один из них был ранее судим.

"Во время санкционированных обысков у злоумышленников изъяли мобильный терминал, ряд сим-карт и стартовых пакетов разных операторов, компьютерную технику, а также другие вещественные доказательства", – рассказали в полиции.

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Сейчас копы проверяют причастность аферистов к совершению сотен аналогичных преступлений во всех регионах страны. Задержанным грозит до трех лет тюрьмы. Им готовятся вручить уведомления о подозрении и избрать меру пресечения.

Ранее мы сообщали, что в Украине будут судить мошенников, которые торговали виртуальными должностями в "Укроборонпроме" и Черкасской ОГА.

Также напомним, ранее мы писали, почему нельзя переходить по ссылкам в "письмах счастья".

О том, как распознать аферисток, смотрите в видеосюжете:

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