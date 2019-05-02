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Вдова командира Ил-76, сбитого в Луганске, требует от суда признать мужа жертвой российской агрессии

2 мая, 22:40

Александр Белый погиб вместе с 9 членами экипажа и 40 десантниками ВСУ в результате взрыва самолета

Обломки самолета Ил-76, сбитого под Луганском. Фото: AFP.
Обломки самолета Ил-76, сбитого под Луганском. Фото: AFP..

В Запорожский апелляционный суд подготовлена апелляция на решение Мелитопольского горрайонного суда об отказе вдове командира Ил-76 Александра Белого, сбитого в июле 2014 г. под Луганском, об установлении юридического факта его гибели в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Как сообщается на странице Всеукраинского общественного движения "Сила права" в соцсети Facebook, подготовлена апелляция в интересах вдовы и малолетней дочери командира военно-транспортного Ил-76 Военно-воздушных сил Украины Александра Белого, который погиб вместе с 9 членами экипажа и 40 десантниками Вооруженных сил Украины в результате взрыва самолета российскими наемниками в июле 2014 года под Луганском.

"Мы добьемся пересмотра возмутительного решения судьи Мелитопольского горрайонного суда Горбачевой, которая отказала в установлении юридического факта гибели гвардии подполковника А.Белого вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины" – отмечается в сообщении.

Также в соцсети опубликована фотография апелляционного заявления в адрес Запорожского апелляционного суда с аргументами для обжалования судебного решения Мелитопольского горрайонного суда.

В заявлении отмечается, что в случае установления судом факта гибели А.Белого в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, он будет юридически признан жертвой международного вооруженного конфликта. Таким образом, его супруга получит право на помощь от гуманитарных организаций, в том числе Международного Комитета Красного Креста.

Как сообщалось, 16 апреля 2019 года судья Мелитопольского горрайонного суда отказала в удовлетворении иска Татьяны Чимирковой – вдовы командира военно-транспортного самолета Ил-76 Александра Белого, сбитого под Луганском в июле 2014 года, в установлении юридического факта его гибели в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, суд Мелитополя не признал гибель экипажа Ил-76 под Луганском следствием российской агрессии.

Как сообщалось, в ночь с 13 на 14 июля 2014 года при заходе на посадку в Луганский аэропорт был сбит транспортный самолет ИЛ-76. На борту находились 9 членов экипажа и 40 военнослужащих 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Самолет должен был доставить боеприпасы, еду, а также подкрепление украинским военнослужащим, которые находились в окружении боевиков "ЛНР" и российских военных.

27 марта 2017 года Павлоградский городской суд Днепропетровской области признал виновным в служебной халатности, повлекшей гибель летчиков и десантников, генерал-майора Виктора Назарова и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Назаров подал апелляцию, рассмотрение которой длится до сих пор. В данный момент генерал Назаров находится на свободе. 

Также мі писали, что суд обязал Министерство обороны выплатить родственникам погибших военнослужащих в сбитом самолете Ил-76 на Донбассе в июне 2014 года 19,5 млн грн компенсации.

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Тег крушение, Мелитополь, вдова, Апелляционный суд, ИЛ-76, агрессия России

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