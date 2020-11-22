Выборы в Бердянске: избиратели с признаками ГРВИ голосовали в общих кабинках

На каждом участке должны быть кабинка и избирательная урна для лиц с повышенной температурой тела

Сегодня проходит второй тур выборов мэра в 11 украинских городах. В Бердянске Запорожской области на одном из участков кабинку для тайного голосования обустроили с нарушениями.

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Об этом сообщила ОПОРА.

Кабинку, предназначенную для использования гражданами с повышенной температурой тела, не отделили от других.

Это противоречит ст. 62 ч. 5 Избирательного кодекса Украины в том, как должна быть адаптирована одна из кабин для тайного голосования избирателей с нарушением здоровья (в связи с инвалидностью, временным расстройством здоровья и др.) и других маломобильных групп населения в соответствии с требованиями, установленными Центральной избирательной комиссией.

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Действующее законодательство требует, чтобы кабинки для лиц с повышенной температурой тела и с симптомами респираторных заболеваний были отделены от других кабинок для голосования.

Напомним, в Украине проходит второй тур выборов мэра в 11 городах. Явка в первой половине дня составила около 13%. Так, по состоянию на 13:00 явка на выборах составила 12,7%. Для сравнения: на выборах 15 ноября в это же время было 10,78%.



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