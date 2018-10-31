Запорожские депутаты выделили деньги на празднование Нового года

На новогоднюю елку в центре города из бюджета выделили 420 тысяч гривен

В Запорожье на сессии городского совета, которая состоялась 31 октября, было принято решение о выделении денег на установку новогодней елки в центре города, а также на культурные проекты во время праздников.

На празднование из городского бюджета было выделено 420 тысяч гривен, и за эти деньги планируют установить елку и украсить ее, повесить иллюминацию, а также обеспечить обслуживание зимнего городка, передает "Depo.Запоріжжя".

Также в эту сумму входит и стоимость работ по демонтажу елки по окончании праздников.

Перед Новым годом в Запорожье традиционно установят две елки: "городскую" – на площади Маяковского и "областную" – на площади Фестивальной. Кроме того, во всех районах города также будут свои новогодние деревья и программа празднований.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Киеве разгорелись жаркие споры по поводу установки главной елки страны. Многие киевляне не хотели, чтобы ради праздника срубали живое дерево. На сайте Киеврады даже появилась петиция против того, чтобы для столицы срубили елку, которой 110 лет.