Запорожские комары "отказались" впасть в спячку и атаковали жителей города: видео

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В Запорожской области жители города Пологи пожаловались, что их атакуют тучи комаров, которые не смогли уснуть из-за теплой осени

Нашествие насекомых в середине ноября привело к тому, что людям пришлось терпеть болезненные укусы. Почему же комары действительно до сих пор не "ушли" в зимнюю спячку и стали еще голоднее, чем летом, выясняли журналисты "Сегодня".

Виталия Трохимчука целый рой кровопийц атаковал вечером, как только парень вышел во двор к турнику. За считанные минуты все тело было покрыто зудящими следами укусов.

"Может, не наелись за лето", – пошутил пострадавший парень.

Обычно комары впадают в спячку в октябре, когда воздух охлаждается до 12 градусов и ниже. Но в этом году они, как и другие насекомые, очень активны, потому что на улице до сих пор почти двадцать градусов тепла.

"Это действительно связано с аномальной погодой. Она влияет на все живые организмы и в том числе на комаров, комары не являются исключением", – объяснила Татьяна Одинец, врач-эпидемиолог.

По ее словам, в спячку не впали даже клещи, которые "также являются активными сейчас, нападают на людей и животных".

При этом эксперт успокоила, что скоро комары все же "улягутся спать" до весны. Правда, пронзительное жужжание придется еще какое-то время терпеть – тепло с юга уйдет не раньше, чем через неделю.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что два человека погибли в США после укусов инфицированных комаров. Десятки людей оказались заражены.Врачи говорят, комары – носители вируса восточного лошадиного энцефаломиелита. Этот вирус убивает животных. А попадая в организм человека, приводит к нарушениям в работе головного мозга.

Также мы сообщали об интересной природной загадке – отсутствии комаров в Исландии и на Фарерских островах. Феномен тем более интересен, что в соседних странах мелкие кровопийцы чувствуют себя вполне свободно.

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