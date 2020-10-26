Запорожских медиков в борьбе с коронавирусом поддерживают аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

В Запорожской области участились случаи заражения коронавирусной инфекцией. В частности, в конце прошлой недели зафиксирован случай, когда за сутки заразилось более 400 человек. Это в два с половиной раза больше, чем неделю назад.

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Регион – на шестом месте по уровню распространения COVID-19. "Сегодня" узнавали, как справляются с пандемией врачи.

"Я почувствовал недомогание и небольшое повышение температуры", – рассказывает пациент Сергей Бучик.

А – еще потеря ощущения запаха и значительное затруднение дыхания. Такие симптомы почувствовал Сергей, когда подхватил коронавирус.

"На меня навалилась отдышка. Такая, что у меня никогда такого не бывало со мной", – говорит Сергей.

Он попал в реанимацию, и сразу – под аппарат ИВЛ. На искусственной вентиляции находился больше недели. У мужчины – тяжелое хроническое заболевание. Но благодаря усилиям врачей состояние удалось улучшить. Сейчас Сергей находится в обычной палате и готовится к выписке.

За жизнь тяжелых пациентов медики борются в реанимации. Сейчас большинство пациентов в отделении интенсивной терапии запорожской больницы №6 – с диагнозом COVID-19 и двусторонней пневмонией.

"Идет тотальное повреждение легких. Конечно, на фоне такого поражения лечить дыхательную недостаточность крайне сложно", – объясняет заведующий отделением интенсивной терапии запорожской больницы №6 Юрий Хохлов.

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Реаниматолог Юрий Хохлов считает коронавирус одним из самых опасных вызовов, с которым пришлось столкнуться за 40 лет работы.

"Были эпидемии птичьего гриппа, разных форм гриппа с поражением легочной системы, но более токсичного, чем коронавирус, не было", – говорит заведующий.

Больных госпитализируют только с тяжелым течением болезни. Часто такие пациенты нуждаются в искусственной вентиляции легких.

"Каждый аппарат ИВЛ высокого класса – это шанс и для пациентов, и большое подспорье для медиков", – заявляет директор департамента здравоохранения Запорожского городского совета Виктория Ушакова.

Именно такой аппарат больнице предоставил Фонд Рината Ахметова совместно с компанией "Метинвест".

"Понимая важность поддержки медицины в этой борьбе, Ринат Ахметов объединил сегодня усилия своего Благотворительного Фонда и бизнесов СКМ, тем самым оказав беспрецедентную по своим масштабам помощь стране и медицине страны", – говорит представитель компании "Метинвест" Сергей Самарский.

Всего в рамках программы "Ринат Ахметов – спасение жизней" государственные больницы страны получат более 200 аппаратов ИВЛ. Большинство из них уже помогают спасать жизни.

"Аппараты искусственной вентиляции легких Фонд Рината Ахметова передает больницам города Запорожье, это десятки спасенных жизней", – отмечает заместитель городского головы Запорожья Анатолий Пустоваров.

"В таких масштабах, как Фонд Рината Ахметова, больше никто не оказывает помощь у нас в Украине", – подчеркивает директор Запорожской больницы №6 Ирина Вицина.

В течение года на аппаратах ИВЛ, предоставленных Фондом, интенсивную терапию смогут получить 10,5 тысяч пациентов с COVID-19 и другими патологиями.

"Если бы мы тех больных, которых подключали к ИВЛ, не подключали бы, у нас бы летальность, то есть – смертность, была бы гораздо выше, может быть, в два раза. Все-таки ИВЛ спасают", – говорит заведующий отделением интенсивной терапии запорожской больницы №6 Юрий Хохлов.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что партию аппаратов искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова получили медики Покровска Донецкой области.

Также мы писали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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