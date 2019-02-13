Запорожский чиновник организовал схему браконьерского вылова рыбы
Чиновник привлек к браконьерству троих местных жителей, которые рыбачили в заповедных водах
В Запорожской области чиновник наладил схему незаконного вылова рыбы в Азовском море – инспектор одного из государственных учреждений сферы рыбного хозяйства и экологии моря создал преступную группу, в состав которой вошли также три местных жителя.
На протяжении года злоумышленники незаконно ловили рыбу в акватории Утлюкского лимана, который является заповедной зоной Приазовского Национального природного парка, сообщили в пресс-службе Запорожской областной прокуратуры. В основном, добычей преступников становились кефаль, пелингас, сельдь, сарган, бычок и креветки. Кроме того, для незаконного промысла использовался катер, принадлежащий Государственной экоинспекции Азовского моря.
В настоящее время злоумышленникам уже сообщили о подозрении. Также по местам жительства и работы фигурантов были проведены обыски. Продолжается расследование.
Напомним, ранее водная полиция Киевской области задержала на браконьерстве 40-летнего мужчину, который работал ранее был начальником районной рыбинспекции. С помощью сеток он выловил в Днепре более 150 килограммов рыбы.
А в Киевской области на месте преступления задержали браконьеров, причем один из них пытался сопротивляться. Тем не менее, мужчины были задержаны, у них изъяли автомобиль, резиновую лодку, рыбацкие сети и 80 кг рыбы.
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