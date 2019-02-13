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Запорожский чиновник организовал схему браконьерского вылова рыбы

Сегодня, 13:52

Чиновник привлек к браконьерству троих местных жителей, которые рыбачили в заповедных водах

В Запорожской области чиновник организовал группу браконьеров
В Запорожской области чиновник организовал группу браконьеров. Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области
Запорожский чиновник организовал схему браконьерского вылова рыбы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/404/36e/5c640436e0e60.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/404/36e/5c640436e0e60.jpg Запорожье Чиновник привлек к браконьерству троих местных жителей, которые рыбачили в заповедных водах

В Запорожской области чиновник наладил схему незаконного вылова рыбы в Азовском море – инспектор одного из государственных учреждений сферы рыбного хозяйства и экологии моря создал преступную группу, в состав которой вошли также три местных жителя.

На протяжении года злоумышленники незаконно ловили рыбу в акватории Утлюкского лимана, который является заповедной зоной Приазовского Национального природного парка, сообщили в пресс-службе Запорожской областной прокуратуры. В основном, добычей преступников становились кефаль, пелингас, сельдь, сарган, бычок и креветки. Кроме того, для незаконного промысла использовался катер, принадлежащий Государственной экоинспекции Азовского моря.

В настоящее время злоумышленникам уже сообщили о подозрении. Также по местам жительства и работы фигурантов были проведены обыски. Продолжается расследование.

Напомним, ранее водная полиция Киевской области задержала на браконьерстве 40-летнего мужчину, который работал ранее был начальником районной рыбинспекции. С помощью сеток он выловил в Днепре более 150 килограммов рыбы.

А в Киевской области  на месте преступления задержали браконьеров,  причем один из них пытался сопротивляться. Тем не менее, мужчины были задержаны, у них изъяли автомобиль, резиновую лодку, рыбацкие сети и 80 кг рыбы.

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Тег браконьер, азовское море, чиновник, запорожская область

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