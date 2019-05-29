Запорожский депутат рассказал о реалиях инклюзии

В инклюзивном образовании на сегодняшний день нуждаются порядка 76 тыс. украинских детей

Закон Украины № 2541-VIII о доступе детей с особыми потребностями к образованию был подписан еще в начале июля 2017 года, а в октябре 2018 закон об инклюзии уже вступил в силу. Это означает, что дети с особыми потребностями посещают детские сады, школы, внешкольные учреждения и учреждения профессионального или профессионально-технического образования наряду со сверстниками.

Нуждаются в инклюзивном образовании на сегодняшний день порядка 76 тыс. украинских детей. Более 56 тысяч школьников с особыми потребностями не имеют возможности (не могут) обучаться в общеобразовательных учреждениях.

"По данным Министерства образования, на всю Запорожскую область лишь 25 школ на первом этапе поддержали инклюзию и лишь 9% по всей Украине. Для сравнения: в Литве эта цифра охватывает 90%, Польше – 42%, Словакии – 42%, Венгрии – 57%, а в Италии и вовсе 99%. И сейчас процесс идет не достаточно быстро. Связано это с тем, что инклюзия предполагает адаптацию места обучения для таких деток. Это и расширение штата сотрудников, и укомплектование необходимой материально-технической базы", – говорит депутат Запорожского областного совета Артур Гатунок.

В Запорожье на сегодняшний день существует проблема дефицита финансирования, причем как в школах, так и в детских садах.

"В прошлом году ко мне на прием пришел весь родительский комитет запорожской школы №83. Для особого класса были необходимы парты, на закупку которых денег в бюджете не оказалось. Но парты были нужны детям уже к 1 сентября, поэтому пришлось решать вопрос в очень сжатые сроки", - говорит Гатунок.

В этом году поступили уже более серьезные запросы. Детскому саду №144, активно внедряющему инклюзивную программу, необходимо финансирование на укомплектование сенсорной комнаты. Такая комната помогает детям преодолеть тревожные невротические переживания и страхи. Она имеет мощный развивающий, корректирующий и профилактический эффект для всех детей. На сегодняшний день стоимость оборудования такой комнаты стартует от 200 тыс. грн.

"Разумеется, я просто не имею права отказывать им в помощи. Мы профинансировали не только эти запросы. Совсем недавно другой сад попросил установку детского скалодрома", - говорит Гатунок.

Отметим, что далеко не каждый депутат Запорожского областного совета, особенно в связи с резко начавшейся предвыборной кампанией, готов тратить средства личных фондов на детские учебные заведения. Даже несмотря на благую цель. Ведь депутатский фонд составляет всего 700 тыс. грн в год.

"Пока политические страсти бушуют, детям необходима помощь. И общество, вместе с родителями, специалистами, депутатами и чиновниками, просто обязано консолидироваться ради их будущего", - говорит Артур Гатунок.

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