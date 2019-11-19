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Жуткое убийство семьи в Запорожье: появились новые подробности

19 ноября, 17:22

Игорь Серов

Женщину нашли с перерезаным горлом, ее мужа - с ранами на голове и туловище

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Facebook

Стали известны новые подробности о запорожской семье, где были убиты муж с женой, а сын найден повешенным. Как выяснили новости "Сегодня", сын убитых супругов до недавнего времени работал предпринимателем. В госреестре предпринимателей указано, что он занимался грузоперевозками и производством абразивных материалов.

В то же время участковый полиции Максим Яковенко рассказал нам, что на фоне других домов этот считался относительно тихим. Также полицейский не припомнит, чтобы ранее эта семья попадала в поле зрения правоохранителей.

Как рассказали нам наши источники в полиции, после того, как они зашли в квартиру, то обнаружили 58-летнюю Оксану П. с перерезанным горлом, ее 60-летнего мужа Александра П. – с четырьмя колотыми ранами в области головы и туловища. В этой же квартире копы обнаружили повешенным 25-летнего сына этой четы – Василия П. В полиции не исключают, что к этому преступлению может быть причастен именно он. Если это будет доказано в суде, то дело закроют.

Соседи убитой семьи рассказали, что преступление, скорее всего, произошло в то время, когда большинство жильцов были на работе – многие из них не слышали ничего подозрительного накануне.

Как сообщалось, в Запорожье полиция обнаружила мертвой всю семью после того, как одна из родственниц обратилась к копам с сообщением, что ее сестра несколько дней не выходит на связь.

Напомним, что недавно также в Запорожье подростки спасли девушку от самоубийства. Подробности в сюжете:

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семья убийство Запорожье расследование полиция

Источник: Сегодня

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