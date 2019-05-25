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Филарет пришел на литургию по случаю именин митрополита Епифания

25 мая, 14:31

Торжественная литургия прошла в Михайловском Златоверхом монастыре

Торжественная литургия в день ангела предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания состоялась в субботу, 25 мая, в Михайловском Златоверхом монастыре. Среди участников богослужения был почетный патриарх  Филарет. Об этом написал представитель пресс-службы ПЦУ священник Иван Сидор на своей странице в Facebook.

"Под покровом Божией Матери собрались все: украинский епископат, духовенство, почетные гости из Константинополя и святой горы Афон, студенты духовной академии, верующие. Пришел поздравить митрополита Епифания и вместе помолиться патриарх Филарет", – говорится в посте священника.

Как указал митрополит Епифаний на своей странице в Facebook, в 2007 году он принял постриг в монашество и получил имя Епифаний в честь святителя Епифания Кипрского.

"Ваши теплые поздравления с днем рождения перенесли меня в тот день, когда я получил имя Епифаний. С тех пор началась моя новая духовная жизнь. В своих воспоминаниях я возвращаюсь в день 21 декабря 2007: тогда с любовью и трепетом я принял постриг в монашество. Произошло это в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре, где я услышал, что носить это новое имя", – пишет митрополит.

Напомним, священный Синод Православной церкви Украины, который прошел 24 мая в соборе Софии Киевской, засвидетельствовал внутреннее единство церкви и выразил поддержку ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет считает, что новая объединенная церковь в стране должна называться Украинской православной церковью, а не Православной церковью Украины, так как это создает проблемы для украинцев за границей.

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Тег патриарх, митрополит, филарет, день ангела, Епифаний

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