На территории Киевской областной клинической больницы освящен новый храм Варвары

На территории Киевской областной клинической больницы освятили новый большой храм в честь святой великомученицы Варвары. Освящение после окончания росписи храма и приуроченное к празднованию дня великой святой, провел Блаженнейший митрополит Онуфрий — прошел крестный ход, стены храма помазали елеем. Затем предстоятель УПЦ возглавил Божественную литургию в сослужении с владыкой Вышгородским и Чернобыльским митрополитом Павлом, архиереями и священством.

Сила обетования

"Настоятель храма отец Василий — человек необычной судьбы, — рассказал "Сегодня" владыка Павел перед освящением храма. — Он пережил автомобильную аварию, лечился в этой клинике и по исцелении просил у Бога чуда — построить на этой территории храм в честь великомученицы Варвары. Мы вместе с ним обратились к главному врачу больницы Николаю Львовичу Анкину еще в 2008 году. И вот сегодня мы стоим здесь и можем засвидетельствовать чудеса веры и силу обетования.

Жизнь святой Варвары — это свидетельство веры. Мы должны помнить, что вера — самое главное, что есть в нашей жизни. Вера объединяет людей у креста, объединяет наших святителей и священников. С верой можно все, если это во благо. Когда человек не имеет веры, то он — как трава, завявшая на солнце, утратившая свою силу, красоту. Храм — напоминание и свидетельство веры, напоминание нам всем, что после суетного мира нас ждет Вечность".

В восемь утра. Владыка Павел с братией прибыли одними из первых

Заступница от внезапной гибели

"Как сказал уже владыка, для меня этот храм имеет особую значимость, — уточнил настоятель храма Святой Варвары отец Василий. — После пережитой трагедии я пообещал Богу выстроить храм Святой Варвары, которая считается заступницей от внезапной смерти, за то, что меня оставили еще на земле. Не потому, что я такой хороший, нет. Думаю, Господь дает нам всем еще один шанс не потому, что мы какие-то хорошие или плохие. Он дает нам шанс только для одного — для нашего покаяния. Святая Варвара, когда шла на смерть, — мы помним по ее житию, что ей отрубил мечом голову собственный отец, — то она перед смертью просила не пощады, не мести, а чтобы Господь простил всех, так как они не ведали, что творили, и чтобы Господь позволил помогать людям, внезапно оказавшимся на грани жизни и смерти".

Крестный ход. Вокруг храма Святой Варвары перед освящением

За девять лет

Рождение храма начинается с момента освящения места под застройку. Еще в 2008 году блаженнейший митрополит Владимир совершил освящение места для строительства храма. Начались долгие подготовительные работы, подписание документации,

"Трудности у нас были, как и на любом строительстве, — говорит настоятель храма. — Но с Божией помощью сегодня у нас происходит его освящение. Совсем недавно мы завершили роспись стен — это более 1000 квадратных метров! Само строительство храма мы начали в 2008-м, а завершили в 2013-м, как сейчас помню — в Вербное воскресенье здесь прошла первая божественная литургия, а с 2013-го начались уже отделочные работы".

Переоблачение Блаженнейшего. Для совершения чина освящения

Чудеса

Священники, которые служат в храме Святой Варвары, ежедневно приходят к нуждающимся, больным, исповедуют, причащают, соборуют. Было уже и несколько чудес.

"Был удивительный момент, — говорит владыка Павел. — Когда мы поднимали кресты на храм, был сильный ветер. При таком ветре крайне сложно установить крест в верхушку купола. Но как только крест подняли на уровень купола — ветер стих, и крест был установлен без проблем. Это было для нас первое чудо. Сюда приходят причащаться люди перед операцией, приходят те, кто излечился — приходят помолиться и поблагодарить Господа и святую Варвару за помощь".

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"Мы находимся на таком месте, где каждый день кто-то находится между жизнью и смертью, — говорит настоятель отец Василий. — Потому здесь постоянно можно увидеть людей, которые стоят у икон и искренне молятся. У нас был случай интересный. Пришла в храм женщина перед операцией, а после попросила дочь снова прийти и поставить свечку у иконы Марии Магдалины. Причем даже напутствие ей дала: "Зайдешь, с правой стороны будет стоять эта икона". Однако когда дочь пришла в храм, то иконы Марии Магдалины не нашла — у нас не было в храме такой иконы. Через время, когда женщина смогла ходить, она сама пришла с вопросом: "Ну должна быть такая икона, я же возле нее молилась перед операцией! И помощь пришла".

Мы только руками развели. Тогда женщина принесла в храм икону Марии Магдалины, и теперь к ней может подойти каждый.

Блаженнейший. Помазывает стены храма освященным елеем

Помощь детям

У храма уже есть свои постоянные прихожане.

"Прежде здесь был храм мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, — говорит врач онкогематологии Наталья Карпенко. — Но это был маленький храм, в старом здании, скорее, квартирный. А на этом месте был небольшой больничный сквер, тут даже лавочек не было. Толком и сесть было негде. Другое дело сейчас! Я как врач скажу — очень правильно, что возле больницы есть храм. Всегда при больницах были церкви.

Когда батюшки приходят к нам в детское онкологическое отделение, это праздник для детей и для мам! Вы не представляете, как дети их ждут и очень радуются. Раньше люди отпрашивались, чтобы поехать в монастырь или храм помолиться, заказать молебен. А теперь все рядом. Батюшки сами предложили подать им списки деток, чтобы за них молиться на каждой службе. И это тоже бесплатно. Они каждую неделю приходят к нашим деткам, причащают, подарки передают от прихожан. Поверьте, церкви строить надо! Иначе как восстанавливать утраченную духовность в обществе? Отсюда, именно из церкви, многие приходят помогать нашим деткам. Приходит человек и после покаяния просит у батюшки чем-то послужить людям. Их отправляют к нашим деткам. Так многие больные получили помощь и обрели новых друзей".

Владыка Павел. Освящает прихожан и стены храма Св. Варвары

Прихожане

"Я даже своих соседей и друзей сюда перетянула, — говорит "Сегодня" прихожанка Татьяна Гулименко. — У меня был духовник, но он умер. Похоронен в Лавре, на старом монашеском кладбище. Я приходила к нему на могилку и просила, чтобы помог мне найти другого духовника. Потому что я вроде бы и ходила в храм, но не ощущала того духовного тепла, к которому я привыкла. Потом был целый ряд неприятностей в моей жизни, и я зашла в этот храм, подошла к свечнице и попросила поставить свечу. Свечница меня направила к батюшке Георгию. Я к нему подхожу и просто падаю ему на плечо. Мы стали разговаривать, и он предложил походить в этот храм. Я уехала на месяц, а когда вернулась, стала ходить сюда каждый день. Отец Георгий хоть и в два раза младше, но оказался очень духовно мудрым наставником. Три года назад, когда я пришла, храм был только в начальной стадии строительства. Дверей даже не было в алтаре, и мы могли наблюдать, что там происходит, — это нам помогало убрать суетные мысли. У нас очень хороший священнический состав. Да и постоянных прихожан теперь много. Сюда даже с Борщаговки приезжают! Мы все — как семья. Приходим сюда, как домой. Даже не идем — бежим! Здесь уютно и тепло. У каждого есть свой духовник. Недавно батюшка благословил меня петь на клиросе. Я сначала не решалась, хотя у меня есть музыкальные знания, но петь я не пела. Теперь рада, что не побоялась. Душа успокаивается, дух с Богом общается, а проблемы отходят на второй план и в итоге решаются".

Начало Божественной литургии. Все священство в центре храма

Напутствие

"Пусть Господь укрепит всех вас! Я желаю вам научиться верить, любить, оберегать свою родину для того, чтобы стать добрым гражданином неба, — таким напутствием благословил всех владыка Павел. — Пусть на нашей земле будет больше храмов, больше куполов и крестов. Чем больше куполов и крестов церковных, тем меньше тюрем и преступности. Мы просим, чтобы Господь помог завершить эту войну, чтобы на нашей земле наступил мир. Чтобы мы в своей жизни по молитвам великомученицы Варвары открыли свое сердце Богу. Когда человек живет с Богом, у него нет подозрений, сильных переживаний и нет страха. Человек с верой в Бога знает, что здесь он только в гостях, а его впереди ждет вечность со своим Создателем. Пусть в этом году завершатся все войны, распри и ссоры, и Господь пошлет нам мир и свое Божественное благословение".

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Главврач: "Мы, хирурги — лишь инструмент в руках Божьих"

"Это чудо, что сегодня мы имеем такой прекрасный храм, куда ходят и наши сотрудники, и пациенты, и жители близлежащих домов, — говорит главврач Киевской облбольницы Николай Анкин. — У нас больница на 700 койко-мест (включает в себя онкодиспансер на 300 человек, центр матери и ребенка на 250, кардиодиспансер на 60, кожвендиспансер, медицину катастроф и т. д.). Словом, это огромный коллектив, который тоже нуждается в помощи Божьей. Я и сам прихожу сюда, когда кто-то из родных болеет или перед трудной операцией — я ортопед-травматолог и каждый день в операционной, а случаи бывают разные. Мы, хирурги, только инструмент в руках Божьих. На этом месте когда-то был открытый бассейн. Когда начали строить храм, то оказалось, что туда даже вода не была подведена. Здание строилось к десятилетию Чернобыля и, видимо, о коммуникациях к бассейну просто забыли. Разговоры о том, что лучше бы тут был бассейн или еще что — пустое. Тем, кто считает, что лучше бы здесь построили еще здание для больницы, я отвечу, что за последний год мы сократились на 150 коек, которые просто висели на балансе, но не использовались. Лишние койки, лишние здания, которые будут впустую тянуть бюджет не нужны. Другое дело, что все мы нуждаемся в пище духовной. И строительство храма здесь — обоюдное желание и врачей, и священников, и прихожан".

Николай Анкин: "Чудо, что здесь теперь храм!"