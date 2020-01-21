В Антарктиде тоже прошло Крещение – пингвины не мешали

На станции Академика Вернадского украинские полярники устроили Крещение, сообщает "Ранок з Україною".

Украинские полярники традиционно скупались в бухте Марина-Поинт. Сейчас на континенте полярное лето. Температура воды в купели – на полградуса ниже нуля. Но судя по отснятым в бухте кадрам – полярникам было весело и комфортно. Пингвины полярникам не мешали.

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Крещение Господне или Богоявление – это завершающий день в числе трех великих праздников рождественского цикла, которые православные христиане отмечают в январе. С праздником Крещения происходит обряд очищения и заканчиваются Святки.

Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос пришел из Назарета к реке Иордан, где принял крещение от Иоанна, получившего имя Крестителя.

Когда Спаситель вышел из воды, над ним раскрылись небеса и раздался голос Бога Отца, который назвал Иисуса своим Сыном: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение!". А затем на Него сошел Святой Дух в образе голубя. Отсюда еще одно название праздника – Богоявление. "Сегодня" подробно рассказывали об истории и традициях Крещения Господнего.

Все подробности в спецтеме Крещение

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