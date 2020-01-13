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15-летний подросток устроил стрельбу во время баскетбольного матча: два человека ранены

13 января, 12:06

18-летний болельщик находится в критическом состоянии

Неизвестный устроил стрельбу на баскетбольном матче

Неизвестный устроил стрельбу во время баскетбольного матча юношеской лиги в США. Инцидент произошел в спортзале одной из средних школ Далласа. Согласно видео, прозвучало как минимум четыре выстрела. Услышав стрельбу, игроки и болельщики бросились к выходам.

В результате стрельбы был ранен 18-летний болельщик, сейчас он находится в критическом состоянии. Также пострадал полицейский, пытавшийся обезвредить преступника. Сам же стрелявший скрылся с места преступления.

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По горячим следам полиция определила круг из трех подозреваемых и спустя несколько часов задержала стрелка. Им оказался 15-летний подросток, полиция пока не называет его имени. Подробности дела озвучат во время пресс-конференции в понедельник.

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Ранее мы писали, что неизвестный открыл стрельбу во время футбольного матча в США. Пострадали по меньшей мере два человека, один из них – ребенок десяти лет. Стрельба началась на трибунах болельщиков школы Плезентвиль, когда их команда начала проигрывать.

Также сообщалось, что автобус с футболистами попал под обстрел: тяжелораненых доставили в больницу. В результате стрельбы пострадал водитель и один из работников тренерского штаба.

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Источник: Сегодня|Спорт

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