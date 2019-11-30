Автобус с футболистами попал под обстрел: тяжелораненых доставили в больницу

Пострадал водитель и один из работников тренерского штаба

/ Фото: AFP

Автобус с игроками нигерийского клуба "Ифеани Убах" был атакован грабителями, сообщает Completesportsnigeria.

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Инцидент случился в штате Коги. Команда направлялась на матч шестого тура чемпионата Нигерии с "Джигава Голден Старс".

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Недалеко от населенного пункта Локоджи автобус подвергся вооруженному нападению грабителей. В результате атаки огнестрельное ранение было нанесено водителю, несколько футболистов и членов тренерского штаба получили тяжелые ранения. В настоящее время пострадавших доставили в медицинские учреждения.

"Ифеани Убах" с восемью набранными очками после пяти туров занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Нигерии по футболу.

Как мы писали ранее, в Испании задержана банда преступников, обворовывавшая дома игроков футболистов мадридского "Реала" и "Атлетико". Жертвами преступников становились Зинедин Зидан, Альваро Мората, Каземиро, Иско и другие. При этом дом полузащитника "Атлетико" Томаса Парти пытались ограбить дважды в течение недели.

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