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20-летний словенец покорил в НБА феноменальное достижение самого Майкла Джордана

25 ноября, 23:59

Лука Дончич набрал 148 очков за четыре матча

Лука Дончич блистает в НБА

Лука Дончич блистает в НБА

Молодой словенский баскетболист Лука Дончич продолжает поражать Америку своим мастерством. Защитник "Далласа" обновляет рекорд за рекордом Национальной баскетбольной ассоциации и вот добрался еще до одного. К слову, недавно мы писали, что украинец Алексей Лэнь выдал лучший матч сезона в НБА.

В последнем матче регулярного чемпионата НБА "Даллас Маверикс" обыграл "Хьюстон Рокитс" со счетом 137:123. При этом Лука Дончич набрал 41 очко, сделал 10 передач и 6 подборов. Таким образом, он стал четвертым игроком НБА (после объединения АБА и НБА в 1976 году), который смог набрать более 30 очков и 10 передач как минимум в четырех матчах кряду. Ранее подобное совершали только такие звезды как Майкл Джордан, Джеймс Харден и Рассел Уэстбрук. Интересно, что двое последних сейчас выступают в составе "Рокитс", с которыми "Даллас" справился в очной встрече.

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Дончич после 16 матчей регулярного сезона имеет в статистике показатели не меньше 30 очков, 10 передач и 9 подборов за матч. Ранее в истории НБА это делал только легендарный Оскар Робертсон.

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НБА Майкл Джордан Алексей Лэнь Даллас Маверикс Лука Дончич

Источник: Basket.com.ua

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