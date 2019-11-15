Украинский баскетболист феерит в НБА: Алексей Лэнь выдал лучший матч в сезоне

Украинский баскетболист "Атланты" Алексей Лэнь выдал свой лучший поединок в сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В ночь на пятницу по киевскому времени Лэнь отыграл 25 минут в матче "Финикс" – "Атланта", хотя и не попал в стартовую пятерку. Украинец оформил дабл-дабл, набрав 21 очко и сделав 10 подборов. Это его лучший результат в сезоне, а также лучший в матче среди тех игроков, которые начали матч со скамейке запасных.
Это уже второй подряд удачный поединок в исполнении Лэня. Ранее наш гигант в НБА, получающий 4 миллиона долларов в год, выдал лучший матч после травмы.
В сильнейшей баскетбольной лиге мира также выступает еще один украинец – Святослав Михайлюк играет за "Детройт Пистонс". В нынешнем сезоне он провел семь игр, но еще ни разу не набирал 10 очков. ЛУчшим в его исполнении был стартовый поединок сезона, в котором Святослав набрал 9 очков за 8 минут.
Читайте также: Ноги разного размера и мужская пещера – что известно об украинском великане в НБА
Как мы сообщали, в воскресном матче с "Портлендом" Лэнь подвернул левый голеностоп. Также в предсезонке его беспокоила спина.
Смотрите видео: Криштиану Роналду во время перелетов играет в баскетбол
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк