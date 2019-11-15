Украинский баскетболист феерит в НБА: Алексей Лэнь выдал лучший матч в сезоне

Наш центровой не попал в стартовую пятерку, но смог набрать 21 очко и сделать 10 подборов

Алексей Лэнь / Фото: Reuters

Украинский баскетболист "Атланты" Алексей Лэнь выдал свой лучший поединок в сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В ночь на пятницу по киевскому времени Лэнь отыграл 25 минут в матче "Финикс" – "Атланта", хотя и не попал в стартовую пятерку. Украинец оформил дабл-дабл, набрав 21 очко и сделав 10 подборов. Это его лучший результат в сезоне, а также лучший в матче среди тех игроков, которые начали матч со скамейке запасных.

Это уже второй подряд удачный поединок в исполнении Лэня. Ранее наш гигант в НБА, получающий 4 миллиона долларов в год, выдал лучший матч после травмы.

В сильнейшей баскетбольной лиге мира также выступает еще один украинец – Святослав Михайлюк играет за "Детройт Пистонс". В нынешнем сезоне он провел семь игр, но еще ни разу не набирал 10 очков. ЛУчшим в его исполнении был стартовый поединок сезона, в котором Святослав набрал 9 очков за 8 минут.

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Как мы сообщали, в воскресном матче с "Портлендом" Лэнь подвернул левый голеностоп. Также в предсезонке его беспокоила спина.

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