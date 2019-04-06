Алексей Лэнь вышел в стартовой пятерке, а его команда разгромно проиграла в НБА

Украинский центровой "Атланты" показал низкую точность бросков, а Святослава Михайлюка и вовсе не пустили на паркет

Алексей Лэнь набрал 9 очков. Фото: Getty Images

Алексей Лэнь вышел в стартовой пятерке, а его команда разгромно проиграла в НБА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/84e/9d4/5ca84e9d4ff99.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/84e/9d4/5ca84e9d4ff99.jpg 2019-04-06T10:02:59+03:00 Баскетбол Украинский центровой "Атланты" показал низкую точность бросков, а Святослава Михайлюка и вовсе не пустили на паркет

В ночь на субботу в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Орландо", ведущий борьбу за место в плей-офф, разгромил на своем паркете "Атланту", потерявшую шансы на продолжение борьбы за титул. Поединок завершился со счетом 149:113.

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лэнь вышел в стартовой пятерке и отыграл в общей сложности 22 минуты. За это время Лэнь набрал 9 очков, показав не слишком высокую точность бросков (3 из 9 с игры, 1 из 2 со штрафных). Также на счету украинского баскетболиста 4 подбора, 2 результативные передачи, 1 перехват и 2 персональных фола.

В другом матче регулярного чемпионата "Оклахома" обыграла "Детройт", за который выступает украинец Святослав Михайлюк. Матч завершился со счетом 123:110, а Святослав не получил ни минуты игрового времени.

Напомним, что ранее в марте Алексей Лэнь выдал свой лучший матч в сезоне. Тогда Центровой "Атланты" набрал 28 очков и сделал 9 подборов.

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