Алексей Лэнь вышел в стартовой пятерке, а его команда разгромно проиграла в НБА
Украинский центровой "Атланты" показал низкую точность бросков, а Святослава Михайлюка и вовсе не пустили на паркет
В ночь на субботу в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Орландо", ведущий борьбу за место в плей-офф, разгромил на своем паркете "Атланту", потерявшую шансы на продолжение борьбы за титул. Поединок завершился со счетом 149:113.
Украинский центровой "Атланты" Алексей Лэнь вышел в стартовой пятерке и отыграл в общей сложности 22 минуты. За это время Лэнь набрал 9 очков, показав не слишком высокую точность бросков (3 из 9 с игры, 1 из 2 со штрафных). Также на счету украинского баскетболиста 4 подбора, 2 результативные передачи, 1 перехват и 2 персональных фола.
В другом матче регулярного чемпионата "Оклахома" обыграла "Детройт", за который выступает украинец Святослав Михайлюк. Матч завершился со счетом 123:110, а Святослав не получил ни минуты игрового времени.
Напомним, что ранее в марте Алексей Лэнь выдал свой лучший матч в сезоне. Тогда Центровой "Атланты" набрал 28 очков и сделал 9 подборов.
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