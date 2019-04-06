Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости баскетбола

Алексей Лэнь вышел в стартовой пятерке, а его команда разгромно проиграла в НБА

Сегодня, 10:02

Украинский центровой "Атланты" показал низкую точность бросков, а Святослава Михайлюка и вовсе не пустили на паркет

Алексей Лэнь набрал 9 очков
Алексей Лэнь набрал 9 очков. Фото: Getty Images
Алексей Лэнь вышел в стартовой пятерке, а его команда разгромно проиграла в НБА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/84e/9d4/5ca84e9d4ff99.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/84e/9d4/5ca84e9d4ff99.jpg Баскетбол Украинский центровой "Атланты" показал низкую точность бросков, а Святослава Михайлюка и вовсе не пустили на паркет

В ночь на субботу в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Орландо", ведущий борьбу за место в плей-офф, разгромил на своем паркете "Атланту", потерявшую шансы на продолжение борьбы за титул. Поединок завершился со счетом 149:113.

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лэнь вышел в стартовой пятерке и отыграл в общей сложности 22 минуты. За это время Лэнь набрал 9 очков, показав не слишком высокую точность бросков (3 из 9 с игры, 1 из 2 со штрафных). Также на счету украинского баскетболиста 4 подбора, 2 результативные передачи, 1 перехват и 2 персональных фола.

В другом матче регулярного чемпионата "Оклахома" обыграла "Детройт", за который выступает украинец Святослав Михайлюк. Матч завершился со счетом 123:110, а Святослав не получил ни минуты игрового времени.

Напомним, что ранее в марте Алексей Лэнь выдал свой лучший матч в сезоне. Тогда Центровой "Атланты" набрал 28 очков и сделал 9 подборов.

Ранее задрафтованный "Вашингтоном" украинский баскетболист рассказал нам о девушке из Украины, "наказании за убийство" и перспективах в НБА: читайте полное интервью Иссуфа Санона.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег НБА , Детройт Пистонс, Алексей Лэнь, Святослав Михайлюк, Атланта Хокс

Вы сейчас просматриваете новость " Алексей Лэнь вышел в стартовой пятерке, а его команда разгромно проиграла в НБА". Другие Новости баскетбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Бородай рассказал, как Захарченко был назначен «главой ДНР»

Конец легенды: во Львове закрылся самый популярный ресторан

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка

Как стирать пуховик в стиральной машине

Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина

Топ 10 продуктов, которые сжигают жир и выводят токсины

Известное лекарство от давления признали опасным для сердца

Зеленский предложил Тимошенко стать арбитром на его дебатах

Злата Огневич вышла замуж? Певица показала свадебное фото

Аваков рассказал, что помешало освобождению Донецка летом 2014
Загрузка...

Попытка подкупа "Зари": Игроки оказались умнее, чем о них думали

4 апреля, 09:21

Футболистам луганского клуба обещали 10 тысяч долларов за проигрыш "Динамо" с нужным счетом

"Ты оскорбил 1,5 миллиарда мусульман": Макгрегора предупредили, что он "попал"

3 апреля, 15:42

Менеджер Нурмагомедова ответил ирландцу, сравнившему супругу российского бойца с полотенцем

"Забили на медосмотр": 3,5 млн евро, которые "Динамо" отдало за Соля, могут оказаться пущенными на ветер

3 апреля, 14:42

Испанец проговорился, что подписал контракт с киевлянами, имея серьезные проблемы с плечом

Бой Уайлдер – Кличко становится реальнее: "Виталий вернулся очень круто. Посмотрим на Владимира"

3 апреля, 13:00

Тренер непобедимого американца пообещал, что его подопечный непременно выйдет в ринг против украинца

"Люблю тебя больше, чем подругу": жена экс-динамовца сделала признание оголившейся Ирине Морозюк

3 апреля, 11:27

Самая эпатажная девушка украинского футбола показала себя под струей воды в душевой кабинке

Мужчины мечтают, чтобы женщины носили эти 7 вещей каждый день

Политолог объяснил, почему Тимошенко провалилась на выборах

Наряд украинского нардепа в Раде вызвал споры в сети (фото)