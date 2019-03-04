Украинец в НБА Алексей Лэнь выдал свой лучший матч в сезоне
Центровой "Атланты" набрал 28 очков и сделал 9 подборов
Украинский центровой "Атланты Хокс" Алексей Лэнь в ночь на понедельник выдал свой лучший матч в сезоне. Его команда на выезде обыграла "Чикаго Буллс" со счетом 123:118. Украинец внес существенный вклад в этот результат: на счету Лэня 28 очков, 9 подборов и 2 результативные передачи. В отсутствии лидеров, Алексей вышел в стартовой пятерке и за 26 минут на паркете набрал больше очков, чем кто-либо другой в этом поединке.
В турнирной таблице Восточной конференции НБА "Атланта" занимает 12-е место, не дающее право сыграть в плей-офф. "Чикаго" там же занимает 13-е место.
Напомним, что несколько дней назад украинец Алексей Лэнь оформил дабл-дабл в матче НБА с четырьмя овертаймами. "Атланта Хоукс" и "Чикаго Буллз" провели один из самых результативных матчей в истории. "Буллз" победили в четырех овертаймах со счетом 168:161.
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