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Украинец в НБА Алексей Лэнь выдал свой лучший матч в сезоне

Сегодня, 11:45

Центровой "Атланты" набрал 28 очков и сделал 9 подборов

Алексей Лэнь (слева) провел свой лучший матч в сезоне
Алексей Лэнь (слева) провел свой лучший матч в сезоне. Фото: AFP
Украинец в НБА Алексей Лэнь выдал свой лучший матч в сезоне //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cf1/ba5/5c7cf1ba549e2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cf1/ba5/5c7cf1ba549e2.jpg Баскетбол Центровой "Атланты" набрал 28 очков и сделал 9 подборов

Украинский центровой "Атланты Хокс" Алексей Лэнь в ночь на понедельник выдал свой лучший матч в сезоне. Его команда на выезде обыграла "Чикаго Буллс" со счетом 123:118. Украинец внес существенный вклад в этот результат: на счету Лэня 28 очков, 9 подборов и 2 результативные передачи. В отсутствии лидеров, Алексей вышел в стартовой пятерке и за 26 минут на паркете набрал больше очков, чем кто-либо другой в этом поединке.

В турнирной таблице Восточной конференции НБА "Атланта" занимает 12-е место, не дающее право сыграть в плей-офф. "Чикаго" там же занимает 13-е место.

Напомним, что несколько дней назад украинец Алексей Лэнь оформил дабл-дабл в матче НБА с четырьмя овертаймами. "Атланта Хоукс" и "Чикаго Буллз" провели один из самых результативных матчей в истории. "Буллз" победили в четырех овертаймах со счетом 168:161.

Ранее задрафтованный "Вашингтоном" украинский баскетболист рассказал нам о девушке из Украины, "наказании за убийство" и перспективах в НБА: читайте полное интервью Иссуфа Санона.

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Тег НБА , баскетболист, Алексей Лэнь, Атланта Хокс

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Сегодня|Спорт

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