Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Американское телевидение удивило новым показом матчей НБА, напоминающим видео компьютерных игр

28 декабря, 12:50

Эксперименты телевизионщиков вызывают неоднозначную реакцию зрителей

/ Фото: AFP

Реклама

Американское телевидение удивило своих зрителей новым подходом к трансляциям матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Телеканал ESPN решил сделать поклонникам баскетбола "подарок" на Рождество в виде показов с абсолютно новых ракурсов. Мы писали, что "Детройт" украинца Михайлюка обыграл "Вашингтон".

В частности режиссеры часто использовали движущиеся камеры за трибунами, под сводами арены и другие, которые ранее служили как запасные. Под эксперимент попало дерби Лос-Анджелеса между "Лейкерс" и "Клипперс". Телеканал ESPN хотел привнести в трансляции новые прелести: усилить эффект присутствия, дать почувствовать себя на месте игроков, ощутить плотность защиты, разглядывать коридор для передачи, лучше понять темп игры. Также давали крупные планы ситуаций, которые ранее показывались менее четко. Но больше всего у всех это вызвало сравнение происходящего с компьютерной игрой.

Это выглядело очень необычно. И у многих телезрителей вызвало негативную реакцию. Хотя некоторые восприняли увиденное более сдержанно.

Пока что телевизионщики решили приостановить эксперимент. Впрочем, это не означает, что в будущем его не повторят. Читайте, как самый высокий игрок НБА на Рождество стал дирижером оркестра.

Смотрите, как актриса из телесериала "Друзья" Кортни Кокс пыталась забросить мяч спиной к кольцу

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

камера телевидение баскетбол НБА

Источник: ua.tribuna.com

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинский центровой Алекс Лэнь выдал лучший матч сезона в НБА
Украинский центровой Алекс Лэнь выдал лучший матч сезона в НБАБаскетбол
Тесно в номере – разбежался на площадке: как капитан сборной Украины дебютировал в чемпионате Японии
Тесно в номере – разбежался на площадке: как капитан сборной Украины дебютировал в чемпионате ЯпонииБаскетбол
В чемпионате Украины по баскетболу забросили невероятный мяч со своей половины площадки
В чемпионате Украины по баскетболу забросили невероятный мяч со своей половины площадкиБаскетбол
Дом, самолет и кусочек
Дом, самолет и кусочек "Лос-Анджелеса": сколько дядя вымогал за переход самого ценного игрокаБаскетбол
Самый мимишный забег в мире: смотрите, как младенцы-лобстеры соревновались на Рождество в НБА
Самый мимишный забег в мире: смотрите, как младенцы-лобстеры соревновались на Рождество в НБАБаскетбол
"Киев-Баскет" – "Керкмед": где смотреть Кубок Европы – в еврокубках бьется последняя киевская командаБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...