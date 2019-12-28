Американское телевидение удивило новым показом матчей НБА, напоминающим видео компьютерных игр

/ Фото: AFP

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Американское телевидение удивило своих зрителей новым подходом к трансляциям матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Телеканал ESPN решил сделать поклонникам баскетбола "подарок" на Рождество в виде показов с абсолютно новых ракурсов. Мы писали, что "Детройт" украинца Михайлюка обыграл "Вашингтон".

В частности режиссеры часто использовали движущиеся камеры за трибунами, под сводами арены и другие, которые ранее служили как запасные. Под эксперимент попало дерби Лос-Анджелеса между "Лейкерс" и "Клипперс". Телеканал ESPN хотел привнести в трансляции новые прелести: усилить эффект присутствия, дать почувствовать себя на месте игроков, ощутить плотность защиты, разглядывать коридор для передачи, лучше понять темп игры. Также давали крупные планы ситуаций, которые ранее показывались менее четко. Но больше всего у всех это вызвало сравнение происходящего с компьютерной игрой.

Это выглядело очень необычно. И у многих телезрителей вызвало негативную реакцию. Хотя некоторые восприняли увиденное более сдержанно.

Пока что телевизионщики решили приостановить эксперимент. Впрочем, это не означает, что в будущем его не повторят. Читайте, как самый высокий игрок НБА на Рождество стал дирижером оркестра.

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