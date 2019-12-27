Украинец в НБА разнес в пух и прах "колдунов" из Вашингтона: видео всех действий Михайлюка

С помощью украинского защитника "Детройт" обыграл соперника с разницей в 30 очков

Михайлюк в игре против "Вашингтона" / Фото: Reuters

Украинский атакующий защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк помог своему клубу добыть феерическую победу в матче регулярного чемпионата НБА против "Вашингтон Визардс". Поединок "Детройта" против "колдунов" завершился со счетом 132:102 в пользу команды Свята, а сам он выдал очередную солидную игру. Напомним, у другого представителя Украины в НБА Алексея Лэня дела идут похуже – он выбыл из сезона из-за травмы.

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На матч против "Визардс" Михайлюк вышел в стартовом состав, набрав 12 очков, а также сделав 4 подбора, 4 передачи и 1 перехват при 1 потере и 3 фолах. За 24 минуты пребывания на площадке украинец не реализовал ни одного из двух 2-очковых бросков, зато 4 из 9 его "трех" достигли цели.

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"Детройт" – "Вашингтон" – 132:102 (31:23, 37:25, 38:28, 26:26)

"Детройт": Фрэйзер (17), Гриффин (14 + 11 подборов), Драммонд (14 + 10 подборов), Михайлюк (12), Снелл (10) – старт; Моррис (4), Мэйкер (4), Вуд (22 + 7 подборов), Кинг (2), Роуз (15), Браун (12), Гэллоуэй (6)

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Как мы писали ранее, самый высокий игрок НБА стал дирижером оркестра. Под руководством сенегальского центрового "Бостона" Тако Фолла, чей рост составляет 231 см, была исполнена рождественская композиция под названием Sleigh Ride.

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