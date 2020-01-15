"Атланта" без травмированного Лэня победила в НБА бывшую команду украинца

"Ястребы" выиграли у "Финикса" на своей арене, добыв девятую победу в сезоне

Алексей Лэнь/Фото "Атланта Хоукс"

Украинский центровой "Атланты Хокс" Алексей Лэнь снова получил травму. Минувшей ночью он пропустил домашний матч "Ястребов" против своей бывшей команды – "Финикс Санз". Ранее мы писали, что Лэнь вышел с лавки запасных в матче с "Бруклином" и набрал 10 очков.

Сообщение о повреждении у Алекса появилось незадолго до игры в Twitter инсайдера Криса Киршнера. Он написал, что появление Лэня на площадке во встрече с "Финиксом" очень сомнительно из-за болей в спине. Как оказалось, врачи решили поберечь центрового и он так и не сыграл против "Солнечных", в составе которых провел четыре сезона. А вот его звездный партнер Трэй Янг, относительно которого также были сомнения, появился в игре и 36 очками помог "Атланте" победить 123:110. Смотрите видеообзор матча.

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Девятая победа в сезоне не позволила "Хокс" подняться с последнего места Восточной конференции. У "Нью-Йорка", который занимает 14-ю строчку, на две "виктории" больше. Зато "Атланта" догнала по победам худшую команду Западной конференции – "Голден Стейт".

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