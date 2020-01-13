Украинец Лэнь вышел с лавки запасных и набрал в матче НБА десять очков, но команда проиграла

Алексей Лэнь / Фото: Reuters

Никак не удается команде украинца Алексея Лэня "Атланте Хокс" преодолеть черную полосу в регулярном чемпионате НБА. Минувшей ночью "Ястребы" вновь проиграли, на этот раз – в гостях "Бруклин Нетс" со счетом 86:108. Мы сообщали, что Лэнь оформил седьмой "дабл-дабл" в сезоне в матче "Атланты" с "Вашингтоном".

В последнее время наш центровой потерял место в стартовой пятерке и входит в игру со скамейки запасных. На этот раз он провел на площадке всего 16 минут, но успел набрать 10 очков – средними бросками. Все три трехочковых броска Алекса цели не достигли. Зато в активе украинца еще четыре подбора и одна передача при двух фолах. Смотрите видео действий Лэня в матче против "Бруклина".

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"Атланта" выиграла всего 20 процентов матчей – восемь из 40. Так что "Хокс" продолжают оставаться худшей командой НБА, занимая 15-е место Восточной конференции. "Детройт" Святослава Михайлюка держится на 11-й позиции.

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