Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,04
26,45

"Атланта" с украинцем Лэнем выдала в НБА суперрезультативный матч против "Хьюстона"

1 декабря, 10:02

Команда нашего центрового проиграла и идет последней в Восточной конференции

Алекс Лэнь

Алекс Лэнь

В одном из ночных матчей Национальной баскетбольной ассоциации "Атланта Хокс", за которую выступает украинец Алексей Лэнь, гостила в Западной конференции у "Хьюстон Рокетс". Матч оказался очень результативным, но неудачным для гостей – они проиграли 111:158. Ранее мы писали, что другой украинец в НБА, Святослав Михайлюк из "Детройта", выдал лучший матч сезона.

Для "Атланты" все не задалось с самого начала. "Ястребы" уступали уже после первой четверти 21:38. Дальше отрыв только увеличивался. Украинский центровой получил довольно мало игрового времени – всего 15 с половиной минут, за которые набрал 12 очков. Лэнь реализовал шесть бросков с игры из семи.

Реклама

Самым же результативным в поединке оказался звездный Джеймс Харден из "Хьюстона", отгрузивший сопернику за полчаса 60 очков! "Атланта" с четырьмя победами в 20 матчах осталась на последнем месте Восточной конференции. "Хьюстон" идет четвертым на Западе.

В тренде
Украина узнала соперников по группе на Евро-2020
Сборная Украины на Евро-2020 сыграет в группе С

Читайте также, как словенец Лука Дончич повторил рекорд самого Майкла Джонсона

Смотрите сюжет, как молодежная сборная Украины стала серебряным призером чемпионата мира по баскетболу 3х3

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

баскетбол НБА Алексей Лэнь Хьюстон Рокетс Атланта Хокс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сенсация! Капитан сборной Украины подписал контракт с клубом из Азии
Сенсация! Капитан сборной Украины подписал контракт с клубом из АзииБаскетбол
После матча НБА эвакуировали стадион из-за загадочной коробки
После матча НБА эвакуировали стадион из-за загадочной коробкиБаскетбол
Как вице-чемпион Украины дожал в овертайме белорусских
Как вице-чемпион Украины дожал в овертайме белорусских "Драконов" и выиграл группуБаскетбол
Смотрите, как 20-летний вундеркинд разрывает НБА: за 12 минут Дончич набросал больше, чем весь
Смотрите, как 20-летний вундеркинд разрывает НБА: за 12 минут Дончич набросал больше, чем весь "Голден Стэйт"Баскетбол
Вероятным соперником украинцев в еврокубке будет российский клуб
Вероятным соперником украинцев в еврокубке будет российский клубБаскетбол
Баскетболист сборной Украины рассказал, как отказался от российского паспорта
Баскетболист сборной Украины рассказал, как отказался от российского паспортаБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...