"Атланта" с украинцем Лэнем выдала в НБА суперрезультативный матч против "Хьюстона"

В одном из ночных матчей Национальной баскетбольной ассоциации "Атланта Хокс", за которую выступает украинец Алексей Лэнь, гостила в Западной конференции у "Хьюстон Рокетс". Матч оказался очень результативным, но неудачным для гостей – они проиграли 111:158. Ранее мы писали, что другой украинец в НБА, Святослав Михайлюк из "Детройта", выдал лучший матч сезона.
Для "Атланты" все не задалось с самого начала. "Ястребы" уступали уже после первой четверти 21:38. Дальше отрыв только увеличивался. Украинский центровой получил довольно мало игрового времени – всего 15 с половиной минут, за которые набрал 12 очков. Лэнь реализовал шесть бросков с игры из семи.
Самым же результативным в поединке оказался звездный Джеймс Харден из "Хьюстона", отгрузивший сопернику за полчаса 60 очков! "Атланта" с четырьмя победами в 20 матчах осталась на последнем месте Восточной конференции. "Хьюстон" идет четвертым на Западе.
Читайте также, как словенец Лука Дончич повторил рекорд самого Майкла Джонсона
Смотрите сюжет, как молодежная сборная Украины стала серебряным призером чемпионата мира по баскетболу 3х3
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк