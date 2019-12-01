"Атланта" с украинцем Лэнем выдала в НБА суперрезультативный матч против "Хьюстона"

Алекс Лэнь

В одном из ночных матчей Национальной баскетбольной ассоциации "Атланта Хокс", за которую выступает украинец Алексей Лэнь, гостила в Западной конференции у "Хьюстон Рокетс". Матч оказался очень результативным, но неудачным для гостей – они проиграли 111:158. Ранее мы писали, что другой украинец в НБА, Святослав Михайлюк из "Детройта", выдал лучший матч сезона.

Для "Атланты" все не задалось с самого начала. "Ястребы" уступали уже после первой четверти 21:38. Дальше отрыв только увеличивался. Украинский центровой получил довольно мало игрового времени – всего 15 с половиной минут, за которые набрал 12 очков. Лэнь реализовал шесть бросков с игры из семи.

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Самым же результативным в поединке оказался звездный Джеймс Харден из "Хьюстона", отгрузивший сопернику за полчаса 60 очков! "Атланта" с четырьмя победами в 20 матчах осталась на последнем месте Восточной конференции. "Хьюстон" идет четвертым на Западе.

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