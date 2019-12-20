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"Атланта" украинца Лэня продолжает падение в регулярном чемпионата НБА

20 декабря, 10:03

Наш центровой во встрече против "Юты" сыграл очень скромно

Лэнь в атаке не сильно насолил "Юте"

Лэнь в атаке не сильно насолил "Юте" / Фото: Reuters

Продолжает неудачно выступать в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации "Атланта Хокс" украинского центрового Алексея Лэня. Минувшей ночью "Ястребы" уступили на своей площадке "Юте Джаз" – 106:111. Вспомним, что в предыдущем матче "Атланта" позволила сопернику забросить в свое кольцо 143 очка.

Это поражение стало для "Хокс" шестым подряд в сезоне. Наш 26-летний соотечественник провел на площадке 17 минут, за которые умудрился схлопотать шесть фолов и покинуть поле всего с четырьмя очками в активе. Также Лэнь сделал четыре подбора в защите, три передачи и один перехват. Смотрите обзор встречи.

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Серия неудач опустила "Атланту" на последнее, 15-е, место в Западной конференции. Команда добыла всего шесть побед в 29 матчах. "Детройт" еще одного украинца в НБА, Святослава Михайлюка, в плей-офф тоже не попадает, но занимает десятую позицию на Востоке.

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