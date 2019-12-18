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Дырявая защита "украинской" команды НБА дала забросить 143 очка: смотрите самые крутые моменты

18 декабря, 11:34

Центровой Алексей Лэнь также провел не лучший поединок, набрав всего 9 очков

Алексей Лэнь

Алексей Лэнь / Фото: Reuters

Дырявая защита команды украинского центрового Алексея Лэня снова подвела "Атланту", которая позволила набрать "Нью-Йорк Никс" аж 143 очка. В итоге в матче регулярного чемпионата НБА "Хоукс" уступили со счетом 120:143. Ранее мы писали, что звезда сборной США в матче НБА разбил сопернику лицо до крови.

"Никс" приблизились к клубному рекорду, набрав больше всего очков за игру в основное время с ноября 1980 года, когда команда забила 149 очков в матче против "Детройт Пистонс". Молодые игроки "Никс" Ар Джей Баррет (27 очков) и Митчелл Робинсон (22 очка) установили карьерные рекорды результативности.

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Украинский центровой Алексей Лэнь провел на площадке 24 минуты, за которые набрал 9 очков (3/3 двухочковых, 1/2 трехочковых) и сделал 5 подборов при 4 потерях и 1 персональном замечании.

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После этого поражения "Атланта" идет последнем в Восточной конференции. Ранее мы писали, что украинец Михайлюк и его "Детройт" не устояли в матче НБА c "Вашингтоном". Наш баскетболист набрал в домашней встрече семь очков, а его команда остается десятой на Востоке.

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баскетбол НБА Алексей Лэнь Нью-Йорк Никс Атланта Хокс

Источник: Сегодня|Спорт

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