"Барселона" не отпустила своего игрока в сборную Украины

Сегодня, 20:49

Артем Пустовой просит прощения у болельщиков национальной команды

Артем Пустовой. Фото ФК &quot;Барселона&quot;
Артем Пустовой. Фото ФК "Барселона"

Центровой сборной Украины Артем Пустовой обратился к болельщикам с открытым письмом, где заявил, что "Барселона" не отпустила его представить национальную команду в это окно квалификации, за что он попросил понимания со стороны фанатов. Ранее стал известен состав сборной Украины на матчи против Испании и Черногории.

"Думаю, что сегодня все в Украине в ожидании большого баскетбольного события – матча сборной Украины против Испании. Я тоже этого жду и хотел бы быть вместе со сборной. Все знают, что последние 6 лет я с большим удовольствием откликался на приглашения тренеров и непременно приезжал в лагерь команды и с гордостью надевал форму сборной Украины.

Сегодня передо мной стоит большой вызов, я вошел в структуру гранда европейского баскетбола. К сожалению, "Барселона" не отпускает меня в сборную на это окно квалификации. Я хочу извиниться перед своими партнерами и болельщиками, на этот раз не смогу им помочь, но хочу быть полезным сборной в будущем и выступать за нее.

В то же время, я очень рад, что в лагерь сборной приехал Алексей Лень, в паре со Славой Кравцовым они должны создать невероятно сильный дуэт центровых. Уверен, что эта позиция у нас укомплектована едва не самое сильное из всех сборных, участвующих в этой квалификации.

Хочу призвать болельщиков поддержать украинскую сборную 14-го сентября в этот невероятно важный для украинского баскетбола день и помочь ей обыграть Испанию!", – написал Пустовой.

Центровой "Атланты Хоукс" Алексей Лэнь впервые за семь лет приехал в Украину. Баскетболист готовится с национальной сборной к отборочным матчам против Испании и Черногории.
сборная Украины по баскетболу, Артем Пустовой, Евробаскет-2019

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