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"Барселона" опять не отпускает украинца в сборную, турки тоже не хотят

20 января, 14:11

Глава ФБУ Михаил Бродский рассказал, как комплектуется команда к отбору на ЧЕ и как искали американца для натурализации

Сборная Украины по баскетболу

Сборная Украины по баскетболу / Фото: Федерация баскетбола Украины

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Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский рассказал, как формируется состав сборной Украины перед стартом квалификации Евробаскета-2021. Напомним, что "сине-желтые" начнут отбор 20 февраля в Граце матчем со сборной Австрии. Ранее мы рассказывали, почему из рук Украины уплыл Евробаскет-2021.

"Клубы Евролиги не отпускают игроков в сборные. Но мы на контакте с клубами, у нас есть человек, который этим занимается, ведет переговоры. Кстати, вчера сказали, что турки не хотят отпускать Александра Мишулу, по Владимиру Геруну (выступает в Испании за "Уникаху". – Ред.) договорились, что он приедет на одну игру, а Артема Пустового "Барселона" уже не отпускает, хотя мы до сих пор ведем переговоры. По Александру Липовому (играет в Греции за "Промитеас". – Ред.), вроде бы, все хорошо".

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Рассказал глава ФБУ и как определялись, кого из американцев, натурализовать.

"Что касается натурализованного игрока, то выбирает здесь только один человек – главный тренер. Пока Айнарс Багатскис остановился на кандидатуре Кейси Шеперда, который дал согласие подписать контракт с "Киев-Баскетом" на следующий год и играть в национальной сборной. Есть и другие кандидатуры – это Месси, Петерсон. Мне больше Месси нравится, но Багатскис говорит, что Шеперд лучше. Поэтому тренер принял решение, мы готовим документы. Во всех странах играют американцы на позициях плеймейкера".

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Источник: Новое время

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