Новый тренер сборной Украины: "Лучше некрасиво выиграть, чем некрасиво проиграть"

Айнарс Багатскис рассказал об отборе на Евробаскет-2021 и какую игру будет ставить национальной команде

Айнарс Багатскис. Фото: Федерация баскетбола Украины

В Мюнхене прошла жеребьевка отборочного турнира на чемпионат Европы 2021 года по баскетболу. Мужская сборная Украины попала в группу F, где нашими соперниками станут команды Австрии, Венгрии и Словении. Отборочный турнир стартует в феврале 2020 года.

— Как тренер, я готов к любым вызовам, — начал разговор новый тренер мужской сборной Украины Айнарс Багатскис. — А задача у нас может быть только одна — квалифицироваться на чемпионат Европы, а там мы уже будем ставить отдельные задачи. С какого места мы выйдем, это уже, условно, может быть второстепенно. Потому что по нынешней ситуации в европейском баскетболе команды на бумаге не всегда выглядят так, как в жизни. Так как игроки Евролиги и НБА не смогут участвовать. Самое важное будет то, как мы соберемся и будем готовиться эти пару дней. Как настроимся и будем играть. Как будет играть соперник, как я говорил и сборной Латвии, и в клубах, иногда второстепенно. Все, в первую очередь, зависит только от нас.

— Отбор начинается в феврале. В какой форме, на ваш взгляд, к нему подойдут игроки?

— Если б я знал (смеется). Этот сбор — это мой каприз. Изначально были запланированы не только две игры со сборной Беларуси, но и со сборной Латвии. Но там еще тренера нет. И эти игры отпали. У нас есть новый тренер Виталий Степановский, позже будет, наверное, новый тренер и по физподготовке. И цель сбора, чтобы мы с игроками могли друг друга лучше почувствовать, узнать. Ведь это бы была ненормальная ситуация, если тренер впервые встречает команду за три дня до официальной игры. Конечно, нет Пустового, но его сейчас нельзя трогать — у него свадьба. Нет Геруна, Леня и Близнюка, но у них есть на это причины. Но ребята, которые приехали, жертвуют своим отпуском. Вместо того, чтобы валяться на пляжах, они потеют здесь — работают, бьются. Тот же Михайлюк приехал специально из США, и это не может не вызвать уважения.

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

— В какую игру будет играть сборная Украины?

— Сейчас эти дни работаем над тем, чтобы мы играли, во-первых, агрессивно на обеих сторонах площадки — в нападении и защите — с быстрым переходом, но самое главное, я бы хотел, чтобы мы играли умно. Просто бежать и бросать, по-моему, несовременно. Мы должны быть жесткие и где-то даже грубые на поле и, как я вижу, эта команда может так делать. Мы далеко не старая команда. Конечно, у нас есть опытные игроки, но все они знают, как играть быстро. Моя задача сделать так, чтобы команда играла умно.

— Слухи о том, что вы можете возглавить сборную Украины ходили с зимы? Когда к вам поступило предложение и чем оно вас заинтересовало?

— Когда в январе мой агент информировал, что есть интерес со стороны Украины и как я на это смотрю, я сказал, что мне интересно, но невозможно — я был тренером "Бамберга". Когда с этим клубом мои дороги разошлись, где-то через месяц было уже конкретное предложение приехать и поговорить, как я вижу эту ситуацию. Я согласился по одной причине — это для меня вызов. Думаю, что со сборной Украины мы можем сделать большие дела. Такие сборные, как Украина и Латвия, никогда не котируются высоко. В отличие от тех же Греции или Италии. Но, исходя из опыта работы с Латвией, ты можно выиграть у любого соперника, если правильно и агрессивно подготовиться и уверен в своей команде. Мне нравится сочетание опыта, молодости и агрессивности сборной Украины. У нас есть супермолодые и амбициозные игроки, но которые себя уже где-то проявили и близки к НБА. У нас есть одна из лучших линий центровых и это моя головная боль. У Украины хватает центровых на две с половиной команды, и это уже наша задача, тренеров, как мы это можем использовать. Может быть, не хватает сейчас агрессивного заднего игрока, который помогал бы стать лучше партнерам, но у нас есть все предпосылки, чтобы сыграть с первой позиции. Украина, как и Латвия, раньше любила играть вторым номером, но я ненавижу фразу "красивые поражения". Лучше некрасиво выиграть, чем некрасиво проиграть. И я очень хочу, чтобы баскетбол Украины был на том уровне, что и 5—6 лет назад.

— Вы говорите, что Украине не хватает игрока задней линии — маленького. Как вы относитесь к натурализации игроков? У нас уже играли американцы.

— Я уже даже знаю кандидатуру, но не скажу. Ведутся переговоры. Надо быть реалистом, трезво оценить сегодняшнюю ситуацию в украинском баскетболе и извлечь из нее максимум. Если все пойдет, как надо, сборная будет конкурентная на самом высоком уровне.

— Ваши команды и в особенности Латвия отличались высокой реализацией трехочковых бросков. Оцените этот компонент у Украины?

— Иногда преимущество нашей сборной было в том, что даже большие игроки — на 4-й позиции — хорошо бросали издали. Здесь в этом плане определенные проблемы. У нас сейчас больше пауэр-форварды, если можно так выразиться, таранного типа. Я и тренера должны придумать, как это компенсировать. Без трехочковых бросков зрелищный баскетбол никак не получится.

— Параллельно с Украиной вы возглавили и "Киев-Баскет".

— Я восемь лет провел, сидя на двух стульях одновременно — у меня большая попа, это моя аномалия (улыбается). Я бы хотел в "Киев-Баскет" всех этих ребят из сборной взять, но это будет не честно по отношению к другим тренерам. Работаем и, думаю, в ближайшее время вы что-то новое узнаете о "Киев-Баскете". Если мы хотим говорить о чем-то серьезном в Лиге чемпионов, мы должны пройти австрийцев, хотя "Капфенберг" — это далеко не подарок. "Бургос", который мы получили дальше, по-моему, был достоин играть в групповом турнире — я знаю половину игроков и тренера. Очень серьезная команда, может, одна из сильнейших на турнире. Но если мы хотим быть конкурентоспособными, то должны знать, как играть и побеждать такие команды.

Напомним, что недавно украинские баскетболисты выиграли "серебро" Универсиады. В финальном поединке наши студенты уступили команде США.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Новый тренер сборной Украины: "Лучше некрасиво выиграть, чем некрасиво проиграть"". Другие Новости баскетбола смотрите в блоке "Последние новости"