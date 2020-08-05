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Баскетболиста выгнали из команды за протесты против коронавируса

5 августа, 13:33

Александр Трикиша Александр Трикиша

Поведение спортсмена расценили как нарушение трудового договора

Немецкий баскетбольный клуб "Телеком Баскетс" разорвал контракт со своим игроком Джошико Сайбу. Как сообщает Bild, причиной такого решения стало распространения баскетболистом теорий заговора о коронавирусе, а также участие в демонстрациях несогласных с мерами борьбы с вирусом.

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В клубе расценили такое поведение защитника как "нарушение условий текущего трудового договора в качестве профессионального спортсмена".

Ранее мы опубликовали целую подборку спортсменов, кто скептически относился к угрозам коронавируса. Среди них бывший игрок сборной Украины Александр Алиев и знаменитый боксер Александр Усик.

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А еще мы писали, что единственный игрок НБА, не ставший на колено, "сломал" его во время матча и уехал на инвалидной коляске. Форвард "Орландо Мэджик" Джонатан Айзек едва восстановился после тяжелой травмы, как снова вернулся в лазарет.

Забавное видео со страницы Леброна Джеймса в Instagram:

Забавное видео со страницы Леброна Джеймса в Instagram Видео: Instagram
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баскетбол баскетболист коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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