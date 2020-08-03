Единственный игрок НБА, не ставший на колено, "сломал" его во время матча и уехал на инвалидной коляске

Форвард "Орландо Мэджик" Джонатан Айзек получил тяжелую травму в матче возобновленного после корона-паузы чемпионата НБА с "Сакраменто Кингз" (132:116). Баскетболист схлопотал повреждение левого колена и покинул площадку на кресле-каталке. У спортсмена – подозрение на разрыв связки.
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Отметим, что Айзек провел на площадке 14 минут и 36 секунд, набрав за это время 4 очка, а также сделав 4 передачи и 3 подбора. 22-летний игрок не выступал с 1 января из-за сильного растяжения левого колена, вернувшись в строй в минувшую пятницу. Однако почти сразу снова угодил в лазарет.
Фото – REUTERS
Ранее Джонатан Айзек стал единственным игроком, который не стал преклонять колено во время исполнения гимна США перед игрой с "Бруклин Нетс", за что на него обрушилась критика. Баскетболист также не стал надевать футболку с надписью Black Lives Matter в поддержку движения за права чернокожих.
"Я считаю, что жизни черных важны. Я принял это решение по многим причинам, и отчасти потому, что, во-первых, преклонение колена в футболке Black Lives Matter никак не связано с поддержкой жизни черных. Я верю в то, что Иисус – это решение проблемы. Я не считаю, что надпись на майке является решением", – объяснил тогда Айзек, почему он не стал на колено перед игрой
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Надписи Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение") появились на площадках НБА в Орландо в рамках борьбы за расовую и социальную справедливость.
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