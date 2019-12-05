Баскетболисты "Детройта" не смогли произнести фамилию украинского партнера по команде Михайлюка

Святослав Михайлюк / Фото: Getty Images

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Американская телекомпания Fox Sports поставила непростое задание перед игроками команды НБА "Детройт Пистонс". Журналисты попросили баскетболистов сказать по буквам фамилию партнера по команде Святослава Михайлюка. После долгих мучений все они сдались, так и не сумев точно воспроизвести фамилию украинца. Читайте, как Михайлюк оформил второй рекорд в НБА за несколько дней.

Кроме того, за океаном возникают проблемы не только с фамилией 22-летнего уроженца Черкасс, но и с его именем. Поэтому вместо длинного Святослав в США предпочитают говорить Сви – первые три буквы от английского Sviatoslav.

И партнеры, и журналисты, пошутив, отдали должное Святу как баскетболисту. Телевизионщики привели его статистику трехочковых бросков, которая впечатляет, – 46% попаданий. Минувшей ночью Михайлюк забросил еще два трехочковых, но его "Детройт" уступил на выезде "Милуоки".

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