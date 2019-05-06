Баскетболисты "Николаева" сменили паркет на бассейн и сыграли в водное поло

Игроки с детьми и ветеранами приняли участие в благотворительном матче

Баскетболисты сыграли в мяч в бассейне. Фото: Федерация баскетбола Украины

Баскетболисты "Николаева" приняли участие в благотворительном матче по водному поло. Игроки Виталия Черния сошлись в бассейне с ватерполисты КДЮСШ Украины и местными ветеранами. Участники матча собирали средства на помощь болельщику БК "Николаев" и ватерполисту Олегу Колеснику, который требует дорогостоящего лечения.

В новом амплуа попробовали себя игроки "Николаева" – Алексей Онуфриев, Андрей Хохоник, Александр Цыкалюк, Денис Бобров, Виктор Мальцев и Алексей Адедиран.

Как сообщалось ранее, команда без тренера сумела стать самой сильной в украинском баскетболе. По ходу третьего матча финальной серии у "Химика" удалили наставника. Но это не помешало южненцам победить "Киев-Баскет" и стать чемпионами Украины.

Бронзовые медали национальной Суперлиги выиграли баскетболисты "Запорожья", победившие в серии до трех побед БК "Днепр".

Также мы писали, что Украина подала заявку на проведение чемпионата Европы по баскетболу. Наша страна планирует провести женское континентальное первенство совместно со Швецией.

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