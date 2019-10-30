Белорусские "Драконы" загоняли днепрян: украинский клуб проиграл в отвертайме Кубка Европы

БК "Днепр" / Фото: ФБУ

Во втором туре группового этапа Кубка Европы ФИБА "Днепр" на выезде отыграл у белорусского "Цмоки-Минск" 23 очка. Но в овертайме обладатель Кубка и Суперкубка Украины все равно обидно уступил 101:108. Ранее мы писали, что "Киев-Баскет" оказался сильнее "Днепра" в Кубке Европы FIBA.

"Днеп" проиграл первую половину, позволив сопернику еще до большого перерыва набрать 55 очков. Хозяева реализовали 9 из 18 трехочковых, действовали в нападении более разнообразно и выигрывали борьбу, в то время как украинский клуб набирал очки в основном индивидуально, провалился в защите, позволив лидеру соперника Бранко Миркович отличиться 16 набранными баллами еще до большого перерыва.

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В третьей четверти "Днепр" существенно прибавил в нападении, набрав 29 баллов. Гости результативно играли в "краске", в частности хороший игровой отрезок провел Кирилл Фесенко, чьи очки помогли гостях сократить отставание до 10 баллов перед решающим отрезком матча.

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Четвертую четверть украинский клуб начал отлично – 8 подряд очков от Александра Сизова, который реализовал два дальних броска. Впервые "Днепр" вышел вперед за 4 минуты до конца основного времени, когда Максим Заркудаев, набравший в матче 17 очков, реализовал свободный трехочковый с угла. После этого команды устроили качели и 40 минут для определения победителя оказалось недостаточно. Генри Дугат атаковал на победу за семь секунд до сирены, но ошибся. Овертайм! Но заключительную 5-минутку выиграли белорусы 108:101, нанеся нашему клубу второе поражение в групповом раунде.

Следующий матч в еврокубках "Днепр" сыграет 6 ноября на выезде против болгарского "Левски".

Смотрите самые яркие моменты матча

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