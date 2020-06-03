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Били стулом, но заявления не было: полиция Латвии больше не занимается дракой звезды НБА с россиянами

3 июня, 15:25

Елена Павлова Елена Павлова

Конфликт произошел в мае 2019 года в одном из клубов Лиепае

Полиция Латвии закрыла уголовный процесс по делу о конфликте возле ночного клуба Cukurfabrik в Лиепае с участием тяжелого форварда "Даллас Маверикс" Кристапса Порзингиса и группы россиян. Ранее мы сообщали, что центровому команды НБА сломали нос во время матча.

Расследование прекратилось, так как, по информации латвийских СМИ, с мая 2019 года в правоохранительные органы так никто и не обратился с заявлениями — ни владельцы заведения, ни лица, получившие в результате конфликта телесные повреждения.

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Напомним, что баскетболист находился в отпуске на родине, когда был атакован группой агрессивно настроенных людей в ночном клубе Лиепае. В результате конфликта Порзингису разбили голову – предположительно стулом – и порвали футболку. После этого баскетболист с разбитой головой продолжал словесную перепалку с оппонентами, пообещав одному из обидчиков отправить его "обратно в Россию".

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Чтобы погасить конфликт, должностные лица Госполиции применили перцовый газ. Когда все успокоились, два человека были переданы медикам для осмотра. Пострадавшие отказались от помощи полиции.

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Латвия россияне драка уголовное дело НБА Даллас Маверикс Кристапс Порзингис

Источник: DELFI.LV

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