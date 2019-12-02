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Блок "Королю" Джеймсу и суперданки звезд – в лучших моментах дня в НБА

2 декабря, 11:36

Леброн Джеймс получил "горшок", но отдал шикарную передачу-парашют Энтони Дэвису

Блок-шот Леброну Джеймсу - редкое событие

Блок-шот Леброну Джеймсу - редкое событие

Национальная баскетбольная ассоциация опубликовала десятку лучших моментов за 1 декабря. Украшением игрового дня стала битва в Лос-Анджелесе, где "Лейкерс" с Леброном Джеймсом уступили "Далласу" Луки Дончича – 100:114. Сразу несколько ярких моментов этого матча вошли в топ-10. Вчера мы писали, что "Атланта" с украинцем Лэнем выдала суперрезультативный матч против "Хьюстона".

Причем едва ли не самым зрелищным оказался эпизод, когда "Королю" Леброну Джеймсу поставили блок-шот сразу двое игроков "Далласа". Однако, чтобы не травмировать самолюбие звезды, телевизионщики поставили этот момент лишь на десятое место. Леброн, хоть и набрал 25 очков, его "переплюнул" 20-летний Лука Дончич, записавший в свой актив 27 пунктов. У него четвертая позиция в рейтинге событий дня за бросок сверху после сольного прохода.

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Еще одним украшением матча стала скрытая результативная передача звездного Энтони Дэвиса – восьмое место. А его мощный слэм-данк после аллей-упа Джеймса – в топ-6.

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Победителем же оказался Роберт Уильямс из "Бостона", после верховой передачи вонзивший мяч сверху с фолом и едва не сломавший кольцо!

Смотрите сюжет, как мужская сборная Украины стала вице-чемпионом мира по баскетболу 3х3.

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баскетбол топ-10 НБА Леброн Джеймс Энтони Дэвис Лука Дончич

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