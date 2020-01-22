Бывшего игрока НБА избили на улице

Уэст Делонте вступил в перепалку с человеком, у которого было оружие

Уэст Делонте / Фото: Twitter

В социальной сети Twitter появилось видео, где избивают бывшего защитника НБА Уэста Делонте посреди дороги вблизи столицы США. Инцидент произошел на дороге в округе Колумбия. Он заявил, что вступил в конфронтацию с человеком, у которого было оружие. Бывший защитник "Кавальерс" отказывается рассказывать другие детали и нецензурно выражается.

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Уэст Делонте выступал на площадках НБА с 2004-й по 2012-ый год. Он успел поиграть за "Бостон", "Сиэтл", "Кливленд" и "Даллас". За профессиональную карьеру игрок заработал около 16-ти миллионов долларов. Предполагается, что в 36-ти летнего Веста есть проблемы с психическим здоровьем. Летом 2019-го бывшего баскетболиста видели на улице в неопрятном виде.

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Стрельба на баскетбольном матче. Источник: twitter.com/Dab2Live

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