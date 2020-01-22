Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,26
26,97

Бывшего игрока НБА избили на улице

22 января, 17:52

Уэст Делонте вступил в перепалку с человеком, у которого было оружие

Уэст Делонте

Уэст Делонте / Фото: Twitter

В социальной сети Twitter появилось видео, где избивают бывшего защитника НБА Уэста Делонте посреди дороги вблизи столицы США. Инцидент произошел на дороге в округе Колумбия. Он заявил, что вступил в конфронтацию с человеком, у которого было оружие. Бывший защитник "Кавальерс" отказывается рассказывать другие детали и нецензурно выражается.

Читайте также: в сына Леброна Джеймса бросили жвачкой во время матча: король НБА – в ярости

Реклама

Уэст Делонте выступал на площадках НБА с 2004-й по 2012-ый год. Он успел поиграть за "Бостон", "Сиэтл", "Кливленд" и "Даллас". За профессиональную карьеру игрок заработал около 16-ти миллионов долларов. Предполагается, что в 36-ти летнего Веста есть проблемы с психическим здоровьем. Летом 2019-го бывшего баскетболиста видели на улице в неопрятном виде.

В тренде
Жуткие авиакатастрофы в спорте: от людоедства в Уругвае до случая над небом Украины
Эмилиано Сала

Также мы рассказывали, что одноклубник нашего баскетболиста Лэня с зарплатой в 25 млн может завершить карьеру после жуткой аварии. Виновником ДТП, в результате которого серьезные травмы получил игрок "Атланты" Чендлер Парсонс, стал пьяный водитель, управлявший другой машиной.

Недавно на баскетбольном матче в США произошла стрельба

Стрельба на баскетбольном матче. Источник: twitter.com/Dab2Live

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

баскетбол НБА баскетболист Уэст Делонте

Источник: TMZ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В матче НБА игрока удалили за шлепок соперника по пятой точке
В матче НБА игрока удалили за шлепок соперника по пятой точкеБаскетбол
"Барселона" опять не отпускает украинца в сборную, турки тоже не хотятБаскетбол
Лэнь получил травму , а
Лэнь получил травму , а "Атланта" победила в НБА бывшую команду украинцаБаскетбол
Украинец Михайлюк обновил рекорд результативности в НБА в матче против команды Лэня
Украинец Михайлюк обновил рекорд результативности в НБА в матче против команды ЛэняБаскетбол
Украинец Лэнь вышел с лавки запасных и набрал в матче НБА десять очков, но команда проиграла
Украинец Лэнь вышел с лавки запасных и набрал в матче НБА десять очков, но команда проигралаБаскетбол
15-летний подросток устроил стрельбу во время баскетбольного матча: два человека ранены
15-летний подросток устроил стрельбу во время баскетбольного матча: два человека раненыБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...