Бывшего тренера сборной уволил аутсайдер чемпионата Украины

Евгений Мурзин / Фото: Федерация баскетбола Украины

Сегодня руководство "Харьковских соколов" – команды чемпионата Украины по баскетболу – отправило в отставку главного тренера Евгения Мурзина. Напомним, Мурзин в 2015-2019 гг. возглавлял сборную Украины, после чего осенью минувшего года стал наставником харьковчан.Мы писали, что "Киев-Баскет" уволил работников за оскорбления девушек в прямом эфире.

Причиной увольнения клуб назвал неудовлетворительные результаты команды в Суперлиге. Под руководством Мурзина "Харьковские соколы" выиграли всего два матча и уступили в 12. Позавчера они проиграли "Николаеву" 64:81. Таким образом, в Харькове произошла уже вторая отставка сезона: начинали чемпионат "Соколы" с Владимиром Ковалем, но его отправили в отставку после шести неудачных поединков на старте. Команда занимает последнее место в турнире.

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Президент харьковского клуба Сергей Чебышев заявил, что Мурзин не сумел найти к игрокам и, по сути, команда потеряла сезон. Исполнять обязанности главного тренера до конца сезона будет Олег Манойленко.

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