Нарвались на гранда: "Киев-Баскет" вышел в четвертьфинал еврокубка и сыграет с мощными турками

"Киев-Баскет" уступил "Вентспилсу" дома / Фото: ФИБА

В баскетбольном Еврокубке ФИБА завершился второй групповой этап. Единственный представитель Украины на этой стадии, "Киев-Баскет", сумел пробиться в плей-офф и попасть как минимум в восьмерку лучших команд турнира. Читайте также, как игрок "Киев-Баскета" сделал девушке предложение на Матче всех звезд.

Киевляне гарантировали себе место в четвертьфинале еще за два тура до завершения второго раунда. Подопечные Айнарса Багатскиса выиграли четыре матча подряд, после чего расслабились и уступили венгерскому "Керменду" в гостях, а вчера вечером – латвийскому "Вентспилсу" дома. Хотя "Киев-Баскет" некоторое время лидировал в матче, но в концовке не устоял и позволил гостям взять реванш за поражение в первом круге – 80:88.

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В итоге вице-чемпион Украины занял второе место в группе К и вышел в четвертьфинал. Там соперником киевлян будет грозная турецкая "Каршияка". Команда имеет опыт выступления в элитном клубном турнире Старого Света – Евролиге, а ныне занимает вторую позицию в очень сильном чемпионате Турции. Первый матч "Кив-Баскет" проведет дома 4 марта, а ответная встреча состоится в Измире 11 марта.

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