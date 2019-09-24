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Бывший баскетболист НБА был застрелен в Далласе

24 сентября, 10:57

Андре Эмметту было всего 37 лет

Андре Эмметт

Андре Эмметт / Фото: Instagram

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Бывший баскетболист "Нью-Джерси", "Мемфис Гриззлиз" и других команд Андре Эмметт был убит в Далласе (США). Об этом сообщил обозреватель Шамс Чарания в своем Twitter аккаунте. Ранее мы писали, что игрока НБА убила жена ради страховки в миллион долларов.

"Бывший игрок НБА Андре Эмметт, который играл два сезона в "Мемфис Гриззлиз", был убит сегодня утром в Далласе", – написал журналист.

Эмметт был выбран на драфте НБА 2004 года командой "Сиэтл Суперсоникс". Также он выступал за "Мемфис Гриззлиз" и "Нью-Джерси Нетс". Всего в НБА он принял участие в 14 матчах и набирал 1,4 очка за игру. Большую часть карьеры Андре Эмметт провел в клубах Азии, Южной Кореи и командах из Европы.

Также мы рассказывали, как всех шокировала допинг-проба американского баскетболиста: спортсмен оказался беременным. Американец Ди Джей Купер подменил анализы и получил два года дисквалификации. Подлог раскрылся после того, как в пробах мочи был найден гормон, вырабатывающийся в организме только беременных.

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баскетбол НБА Андре Эмметт

Источник: Сегодня|Спорт

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