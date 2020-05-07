Бывший тренер украинского клуба возглавит мюнхенскую "Баварию" при одном условии

Хорошо известный в Украине и Европе в целом баскетбольный тренер Звездан Митрович пошел на повышение. 50-летний специалист в ближайшее время возглавит немецкую "Баварию". В нашем чемпионате Митрович по очереди возглавлял сразу несколько команд: "Кривбасс", "Азовмаш", "Химик", "Будивельник". К слову, в сборной Украины отказались от натурализации еще одного игрока.

В последнее время наставник сборной Черногории работал с "Виллербаном" (клуб также называют АСВЕЛ), однако французский клуб решил сменить тренера и уже представил Фредерика Фату. Митрович же, как сообщает популярное издание Eurohoops, уйдет в "Баварию". Ранее Звездан тренировал "Монако", где выступал украинец Сергей Гладырь.

Правда, несмотря на увольнение, у Митровича остался контракт с АСВЕЛом до 2021 года. И, чтобы возглавить мюнхенскую команду, Звездану необходимо договориться с французами о разрыве соглашения. Хотя АСВЕЛ заплатил бывшей команде Фату, "Метрополитану 92", небольшую сумму, чтобы его отпустили. Черногорский тренер надеется, что за него не потребуют крупную компенсацию.

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